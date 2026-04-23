"לא ירחק היום שינסו לרצוח פה שופט עליון"

מהומה פרצה היום מחוץ לאולם בית המשפט העליון, לאחר שמספר אזרחים ניסו לפרוץ פנימה: "לא רחוק היום שינסו לרצוח פה נשיא עליון/ שופט/ יועמ"שית"

מספר אזרחים ניסו היום (חמישי) להתפרץ לאולם בית המשפט העליון, במהלך הדיון על עתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

השופטים קיבלו הנחיה לעזוב במהירות את האולם, הדיון הופסק וחודש רק דקות ארוכות לאחר מכן. הרשות השופטת מסרה בתגובה כי מדובר באירוע חריג וחמור.

העיתונאי אביעד גליקמן התייחס לדברים ואמר: "‏אמרתי ואגיד את זה שוב: לא רחוק היום שינסו לרצוח פה נשיא עליון/ שופט/ יועמ"שית/ פרקליט/ עיתונאי/ מפגין. להסתה, הפייק והשנאה שמובילה קואליציית נתניהו עם שלוחותיה בתקשורת( ערוץ 14 וגלי ישראל) יהיה מחיר כבד. ואף אחד לא יוכל להגיד שהוא לא ידע. הכתובת כבר מזמן על הקיר".