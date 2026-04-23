מחבל ערבי יידה אבנים בשומרון; צה"ל הטיל כתר על הכפר

האגרסיביות של צה"ל ביו"ש נגד מחבלים נמשכת. אחרי שמחבל ערבי יידה אבנים לעבר רכב בשומרון, צה"ל פתח במרדף והטיל כתר על הכפר אליו נמלט

האגרסיביות של צה"ל ביו"ש נמשכת. באופן חריג ביותר, הוציא דובר צה"ל הודעה על פיגוע אבנים בשומרון.

"לפני זמן קצר, מחבל יידה אבנים לעבר מכוניות שנסעו על כביש מרכזי במרחב חטיבת שומרון. כתוצאה מכך, אזרח ישראלי נפצע באורח קל וטופל בנקודה" נמסר בהודעת דובר צה"ל.

אלא שכאן לא נגמר העניין. פיקוד מרכז החליט לצאת לפעולה נגד הכפר אליו ברח המחבל: "כוחות צה"ל פתחו בסריקות אחר המחבל, הוטל כתר על הכפר מדאמא".

גם הטלת הכתר על הכפר (בגלל פיגוע אבנים ופצוע קל) וגם כינוי מיידה האבנים בשם מחבל, הן תופעות שלא נראו ביהודה ושומרון.



