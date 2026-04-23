פוענח רצח תינוק בן 7 חודשים: הצהרת תובע נגד האב

אחרי כחודש, שוטרי תחנת דימונה פיענחו את מקרה הרצח של תינוק בן 7 שבועות בעיר. האב חשוד כי גרם לחבלות קשות בכל חלקי גופו. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע

בתום חקירה מאומצת ומקצועית שנמשכה כחודש, פיענחו חוקרי תחנת דימונה במרחב רותם את מקרה מותו הטראגי של תינוק בן שבעה שבועות.

היום הוגשה הצהרת תובע על ידי פרקליטות מחוז דרום נגד אביו של התינוק, תושב דימונה בשנות השלושים לחייו, בחשד לרצח בנו.

מפקד תחנת דימונה, סנ"צ משה שטרית (דוברות המשטרה)

תחילת האירוע: דיווח דחוף מבית החולים

ב-25 במרץ 2026, בשעות הצהריים, הגיע לתחנת דימונה דיווח דחוף ממרכז רפואי סורוקה: תינוק בן מספר שבועות הובא לחדר המיון כשגופו נושא פגיעות וחבלות קשות. חוקרי התחנה נערכו מיידית, פתחו בחקירה ועצרו את הוריו של התינוק לצורך בירור מעורבותם בגרימת החבלות.

ב-27 במרץ 2026, יומיים לאחר אשפוזו, נקבע מותו של התינוק בבית החולים. המקרה הפך רשמית לחקירת רצח.

חקירה מורכבת ומאומצת

בעקבות הפטירה הוקם בתחנת דימונה צוות חקירה מיוחד, שפעל תחת הנחיית מפקד מרחב רותם, ניצב משנה ששי שלמה. הצוות ניהל חקירה רחבת היקף שכללה איסוף ממצאים פורנזיים, בחינת ראיות ענייניות וגביית עדויות מגורמים שונים.

העבודה המקצועית והמסודרת של החוקרים הובילה לגיבוש תשתית ראייתית מבוססת כנגד האב, שמעצרו הוארך פעמים אחדות במהלך תקופת החקירה.

הצהרת תובע ובקשה למעצר עד תום ההליכים

בסיום החקירה הגישה פרקליטות מחוז דרום, המחלקה הפלילית, הצהרת תובע המבטאת את הכוונה להגיש כתב אישום נגד האב. במקביל הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. מדובר בצעד משמעותי המעיד על הבשלות הראייתית שהשיגה החקירה תוך זמן קצר יחסית.

משטרת ישראל הדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות למיצוי הדין עם כל מי שפוגע בחסרי ישע, ולשמור על ביטחון כל אחד ואחת מחברי הציבור.