מזעזע: תינוק הובא לבית החולים עם שברים ומת, הוריו נעצרו

היום (שישי), הותר לפרסום אירוע מזעזע מדימונה, במסגרתו המשטרה פתחה בחקירה בחשד למעורבות בגרימת מותו של תינוק. התינוק, בן מספר שבועות בלבד, הובא למרכז הרפואי סורוקה כשהוא במצב קשה מאוד וסובל מפגיעות.

הצוות הרפואי בבית החולים העניק לו טיפול אינטנסיבי, אך היום לפנות בוקר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. במהלך הבדיקות המקיפות שנערכו לפעוט, התגלו חבלות קשות ושברים ברחבי גופו, מה שהדליק נורה אדומה.

על פי גורמי הרפואה שטיפלו בתינוק, הפגיעות הקשות העלו מיד חשד כבד לפגיעה שאינה טבעית אלא מכוונת. עם קבלת הדיווח החמור מבית החולים, חוקרי תחנת דימונה ממרחב הנגב פתחו מיד בחקירה מואצת של הנסיבות.



במסגרת החקירה הרגישה, עצרו השוטרים את שני הוריו של התינוק, תושבי העיר, בחשד למעורבותם במעשה הקשה. האב נעצר כבר אתמול, ובהוראת בית המשפט הוחלט לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית בתקופת הארכת מעצרו.

הבוקר נעצרה גם אמו של התינוק, והיא נלקחה לחקירה בתחנת המשטרה כדי לשפוך אור על מה שהתרחש בבית. במקביל, גופת התינוק הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך נתיחה וקביעה סופית של סיבת המוות.