בריטניה אישרה סופית: אסור לעשן במדינה

בריטניה העבירה חוק הקובע כי העישון אסור במדינה. החוק יחול על ילידי 2009 והלאה, כך שלא יחול על המעשנים הנוכחיים. "מהלך שצפוי להפחית באופן דרמטי את שיעורי התחלואה"

רוצים אוויר נקי. בריטניה העבירה חק האוסר לעשן באופן מוחלט. החוק יחול על ילידי 2009 והלאה, כדי לאפשר למכורים לסיגריות להמשיך לעשן, אך הדור החדש כבר יורחק ממוצרי הטבק.

"בריטניה הצטרפה לניו-זילנד עם צעד משמעותי וחשוב במלחמה למיגור פגע העישון, שהוא גורם הנזק הבריאותי מספר אחד בארץ ובעולם. הצעד, שננקט בבריטניה, עשוי לסמן נקודת מפנה היסטורית במאבק העולמי בנזקי הטבק", אומר הבוקר פרופ' צבי פרידלנדר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות.

"העישון אחראי לשורה ארוכה של מחלות קשות, בראשן: סרטן הריאות, מחלת ריאה חסימתית כרונית (COPD), מחלות לב וכלי דם ושבץ מוחי. מעבר לכך, העישון פוגע כמעט בכל מערכת בגוף – מהפחתת תפקוד ריאתי ופגיעה במערכת החיסון, ועד להאצת תהליכי הזדקנות והגברת הסיכון למחלות נוספות. גם עישון פסיבי אינו תמים, ומסכן במיוחד ילדים, נשים בהריון ואוכלוסיות פגיעות.

בארץ פועלות הרשויות במספר דרכים נגד העישון. הראשונה היא הסברה, כולל אזהרות המודפסות על הסיגריות והגבלת הפרסום לסיגריות. השני הוא מיסוי כבד על מוצרי הטבק והשלישי הוא הגבלת המקומות בהם ניתן לעשן.

המהלך הבריטי, שמגיע לאחר מהלך דומה בניו זילנד, קובע איסור מוחלט על עישון. "המהלך הבריטי חשוב במיוחד משום שאינו מסתפק בהסברה או בהגבלות חלקיות, אלא משנה את כללי המשחק לדורות קדימה. יצירת דור שלא יחשף כלל לעישון אקטיבי – זהו מהלך שצפוי להפחית באופן דרמטי את שיעורי התחלואה, להקל על מערכות הבריאות ולשפר את איכות ותוחלת החיים של האוכלוסייה", אומר פרופ' פרידלנדר.

אם וכאשר מדינות נוספות תאמצנה גישה דומה, נראה בשנים הבאות ירידה משמעותית בהיקף העישון בעולם – ובהתאם לכך, ניווכח גם בירידה בתחלואה ובתמותה הנלוות אליו".

"אנו מייחלים לכך שגם מנהיגי הציבור אצלנו בישראל ישימו בצד את הרווח הכלכלי קצר הטווח, ויקדמו מהלכי חקיקה ואכיפה לצמצום נזק בריאותי, חברתי וכלכלי קשה זה של מוצרי הטבק לסוגיהם".