"הרב המתחזה" חושף: זו הסיבה שאני מחופש לרב הראשי

הרב המחופש אייל ציונוב חושף כיצד נכנס לטקס המשואות; ומדוע הוא לובש גלימה זהה לגלימה של הרב הראשי של ישראל?

אייל ציונוב, שעורר סערה לאחר שתועד בטקס המשואות מחופש לרב הראשי לישראל, חושף איך הצליח להיכנס לטקס המאובטח ואיך הכל בכלל התחיל.

ציונוב התארח בתכנית 'אברי ושרקי' בקשת 12 וסיפר: "את הגלימה הזאת קנו לי בשנה שעברה התלמידים שלי לפני פורים, וגם את הכובע הם קנו".

ציונוב סיפר כי "בפורים דרשתי בבית הכנסת מוסאיוף בירושלים, כמו ששנים אני דורש שם. זה המקום הגדול שהרב עובדיה יוסף ז"ל היה דורש שם. ושמה דרשתי את הדרשה עם הגלימה. אחרי הדרשה כולם נהנו, והרבה התקשרו ואמרו אנחנו רוצים להזמים אותך להרבה מקומות, ואנחנו רוצים שתבוא עם הגלימה".

על הכניסה לטקס המשואות סיפר ציונוב: "אנחנו באנו לחיילי צה"ל ואז כשיצאנו שאלתי את האנשים אם יש למישהו הם כרטיס לטקס, והביאו לנו כרטיס".

ציונוב סיפר כיצד הפך לדמות מפורסמת: "הרבה שלא מכירים אותי באים אליי ושואלים מי אני. אני אומר להם שאני הרב אייל ציונוב. ואז הם מבקשים ברכה. אז אני אומר להם: אתם רוצים ברכה בזה ובזה? תעשו שלום".