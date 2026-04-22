מבוכה בטקס המשואות: "הרב הראשי" התגלה כאדם מחופש

במהלך השאת המשואה של הרב אברהם זרביב, המצלמה התעכבה על מישהו שנראה כמו הרב הראשי הרב דוד יוסף. חלק מהנוכחים אף הלכו אליו לקבל ברכה. אך אז נחשף מי הוא

דרמה קטנה נרשמה אמש (שלישי) במהלך טקס הדלקת המשואות בהר הרצל. בזמן נאום הרב זרביב, המצלמה התמקדה באדם שישב בקהל ונראה בזהות כמעט מוחלטת לראשון לציון, אולם האמת התבררה כרחוקה מאוד מהמציאות.

הדמיון היה כה רב עד שרבים ממשתתפי הטקס התבלבלו וניגשו לבקש ברכה. בין היתר היו אלו בעלה של השרה גילה גמליאל וכן רבקה פאלוך, יועצת ראש הממשלה, שסברו כי הם פוגשים ברב הראשי לישראל. למעשה, מדובר באייל ציונוב, דמות שהפכה לאחרונה לוויראלית ברשתות החברתיות.

"שר השלום מרן" מהטיקטוק

ציונוב מפעיל עמוד טיקטוק תחת השם "שר השלום מרן אייל ציונוב", שם הוא מופיע כשהוא לבוש בבגדי רב רשמיים ומעביר שיעורי תורה. הוא נוהג לפקוד קברי צדיקים ולפגוש עוברי אורח ברחוב, שרבים מהם נופלים בטעות וסבורים כי מדובר ברב רם דרג.

התופעה מעוררת תגובות מעורבות בציבור. בעוד לחשבון ישנם למעלה מ-2,000 עוקבים, ישנם רבים הזועמים על הטעיית הציבור ועל תשומת הלב שהוא תופס במקומות ציבוריים תחת זהות של רבנים אמיתיים.

ברבנות הראשית בוחנים צעדים משפטיים

הבלבול בטקס הממלכתי לא נעלם מעיני הגורמים הרשמיים. גורם ברבנות הראשית מסר ל-N12: "זה מטורף, האיש מסתובב ואנשים חושבים שמדובר ברב הראשי וניגשים להתברך. מדובר בשטח אפור מבחינה חוקית, ולא ברור איך אפשר לפעול נגד אדם שלובש כובע וגלימה".

עוד הוסיף הגורם כי הנושא הועבר לבחינת הלשכה המשפטית של הרבנות הראשית, הבודקת מול הגורמים הרלוונטיים האם קיימת אפשרות לפעול משפטית נגד ההטעיה המדוברת.