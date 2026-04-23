תקרית נוספת: מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה בדרום לבנון

בצה"ל אישרו כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים הלוחמים בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, ויורטה בהצלחה

הפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה? דובר צה"ל אישר כעת (חמישי) כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

בצה"ל אמרו כי תוצאות היירוט בבדיקה, כאשר המטרה לא חצתה לעבר שטח הארץ. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות. בהמשך, דובר צה"ל אישר כי חיל האוויר יירט את המטרה בהצלחה.

כזכור, בימים האחרונים חיזבאללה ביצע שורה של הפרות לתנאי הפסקת האש - כששיגר רקטות וכטב"מים לעבר לוחמי צה"ל בדרום לבנון. למרות זאת, עד כה לא דווח על נפגעים בגוף בקרב הכוחות הישראלים.

רק אתמול ארגון הטרור לקח אחריות על שלושה אירועי ירי באזור, ביניהם תקרית אחת שבה דווח כי אמאל ח'ליל, עיתונאית לבנונית מרשת "אל-אחבאר", נהרגה ועיתונאית נוספת נפצעה. בלבנון טענו כי מדובר בתקיפה ישראלית, אך בצה"ל אמרו כי האזור בו שהו העיתונאיות פונה מאזרחים וכי "האירוע בבדיקה".