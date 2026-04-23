הפסקת האש תקרוס? ארה"ב במסר חריג לאזרחיה בלבנון

שגרירות ארה"ב בביירות קראה לאזרחים האמריקנים בלבנון לעזוב את המדינה בהקדם: "כל עוד יש טיסות מסחריות זמינות"

לאחר רצף ההפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה בימים האחרונים, שגרירות ארה"ב בביירות קראה לאזרחים האמריקנים שנמצאים במדינה לעזוב את לבנון בהקדם.

"השגרירות האמריקנית קוראת לאזרחי ארה"ב לעזוב את לבנון בהקדם, כל עוד יש טיסות מסחריות זמינות" נאמר בהודעה. "אנו מציעים לאזרחים האמריקנים בלבנון שבוחרים לא לעזוב - להכין תוכניות גיבוי למקרי חירום, ולעקוב אחרי החדשות לעדכונים על ההתפתחויות".

כאמור, ההודעה האמריקנית מגיעה אחרי שבימים האחרונים חיזבאללה ביצע שורה של הפרות לתנאי הפסקת האש - כששיגר רקטות וכטב"מים לעבר לוחמי צה"ל בדרום לבנון. למרות זאת, עד כה לא דווח על נפגעים בגוף בקרב הכוחות הישראלים.

רק אתמול ארגון הטרור לקח אחריות על שלושה אירועי ירי באזור, ביניהם תקרית אחת שבה דווח כי אמאל ח'ליל, עיתונאית לבנונית מרשת "אל-אחבאר", נהרגה ועיתונאית נוספת נפצעה. בלבנון טענו כי מדובר בתקיפה ישראלית, אך בצה"ל אמרו כי האזור בו שהו העיתונאיות פונה מאזרחים וכי "האירוע בבדיקה".



