פיצוץ באופוזיציה: הוא ניסה לחסל אותי פוליטית כשאני במילואים

יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, תקף בחריפות בשיחות סגורות את בכירי הגוש וטען כי נעשו ניסיונות מתוזמנים לפגוע בו פוליטית בזמן ששירת במילואים. על פי דיווח שהובא הבוקר (חמישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב', הנדל האשים את השר לשעבר גדי איזנקוט ואנשיו בניסיון "חיסול פוליטי".

בכנס פעילים סגור אמר הנדל כי הוא "התבאס מאיזנקוט" וציין כי רונן מנליס, העובד עם הרמטכ"ל לשעבר, פעל נגדו באופן אקטיבי. "הוא תדרך את כל העולם ואשתו שאני פרוקסי של נתניהו", טען הנדל, והוסיף כי הדברים נאמרו בזמן שהיה במילואים ומנע ממנו להגיב פוליטית.

"ליברמן משקר במצח נחושה"

הנדל לא עצר באיזנקוט והפנה את האש גם לעבר יו"ר ישראל ביתנו. לדבריו, ח"כ אביגדור ליברמן "משקר במצח נחושה" כשהוא חוזר על הטענה כי הנדל פועל בשירותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדברי יו"ר המילואימניקים, גוש האופוזיציה אינו מציע חלופה שלטונית אמתית אלא עסוק במריבות פנימיות. "הגוש הזה תמיד מביא תוצאה גרועה", אמר הנדל לפעילים, והוסיף כי מנסים להעלים אותו מהמפה הפוליטית כי הוא מהווה עבורם "עצם בגרון", אך לדבריו הניסיונות הללו נכשלים.

"קמיקזה לחוק הגיוס"

בהקלטות שנחשפו נשמע הנדל מתייחס גם לסוגיות הליבה הבוערות, ובראשן חוק הגיוס. הנדל הבהיר כי הוא מתכוון לנקוט בקו נוקשה ובלתי מתפשר בנושא, והצהיר כי "יהיה קמיקזה לחוק הגיוס".

עוד הוסיף כי אין בכוונתו לשתף פעולה עם הסדרים שאינם כוללים שוויון בנטל. הנדל הדגיש בשיחה הסגורה כי לא יסכים לבצע שום "קומבינה" או עסקה פוליטית עם המפלגות החרדיות או המפלגות הערביות בנושא זה.