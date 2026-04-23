לא מקרי: זו הסיבה שטראמפ האריך את הדד ליין עד יום ראשון

בזמן שטהרן קיבלה ארכה נוספת להגשת הצעה, בוושינגטון נערכים לאפשרות של כישלון המגעים. ולמה טראמפ האריך את הדד ליין רק עד יום ראשון?

מאחורי הקלעים של הארכת הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, נחשפת הסיבה האסטרטגית ללוח הזמנים שקבע הנשיא דונלד טראמפ. על פי הדיווח בחדשות 12, הדד-ליין הקצר שניתן להנהגה בטהרן אינו מקרי, והוא תואם במדויק את זמן ההגעה המשוער של נושאת המטוסים האמריקנית השלישית למרחב המזרח התיכון.

נושאת המטוסים, ה-USS ג'ורג' ה.וו. בוש, עושה את דרכה לאזור בליווי כוחות משימה נוספים, וצפויה להשלים את פריסתה בתוך ימים ספורים. הגעתה תשלים ריכוז כוח ימי חסר תקדים של שלוש נושאות מטוסים אמריקניות במקביל, מה שיעניק לוושינגטון יכולת תגובה מוחצת במידה והשיחות המדיניות יקרסו ואיראן תבחר להסלים את המצב.

ישראל מעלה כוננות: סדרת דיונים ביטחוניים

בירושלים עוקבים בדריכות אחר תנועת הכוחות האמריקניים ואחר המסרים המגיעים מוושינגטון. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים היום (חמישי) ובימים הקרובים שורה של דיונים ביטחוניים רגישים עם צמרת מערכת הביטחון.

מטרת הדיונים היא לחזק את ההיערכות הישראלית לכל תרחיש, בדגש על תיאום הדוק עם הממשל האמריקני. בישראל מבינים כי ימי ה"חסד" שנתן טראמפ לאיראנים נועדו להעמיד אותם במבחן אחרון של רצינות, אך במקביל להכין את התשתית הצבאית לחידוש המתקפות במידה וטהרן לא תציג הצעה מאוחדת ומשמעותית.

הזמן הולך ואוזל לטהרן

כזכור, טראמפ הודיע אמש על הארכת הפסקת האש לימים ספורים בלבד, צעד שנועד להעניק להנהגה האיראנית המפולגת הזדמנות אחרונה. כעת מתברר כי מדובר ב"חלון הזדמנויות" שנסגר בדיוק ברגע שבו העוצמה הצבאית האמריקנית באזור תגיע לשיאה.

בכירים בבית הלבן כבר הבהירו כי הארכת המצב הקיים היא זמנית בהחלט, וככל שנושאת המטוסים השלישית מתקרבת ליעדה, הלחץ על המשטר האיראני גובר. בישראל נערכים לאפשרות שהשבוע הקרוב יהיה גורלי במיוחד בעימות מול איראן, בין אם בזירה הדיפלומטית ובין אם בזו הצבאית.