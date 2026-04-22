"אינשאללה": הסרטון של אן הת'אווי שמסעיר את הרשת

האם כוכבת "השטן לובשת פראדה 2" בדרך לשינוי רוחני? סרטון קצר מתוך ראיון למגזין People הצית גל שמועות על התקרבותה של אן הת'אווי לאסלאם

בזמן שמעריצי "השטן לובשת פראדה" כוססים ציפורניים בהמתנה לקראת יציאת סרט ההמשך בשבוע הבא, אן הת'אווי הצליחה לגנוב את ההצגה בדרך לא צפויה. במהלך ראיון וידאו למגזין People, אמרה הכוכבת כשנשאלה על כניסתה לעשור החמישי לחייה: אינשאללה.

הסערה ברשת

השימוש המפתיע בביטוי הערבי (שמשמעותו "בעזרת האל") לא עבר מתחת לרדאר. תוך שעות ספורות, הרשתות החברתיות הוצפו בתיאוריות:

השמועה: מעריצים רבים תהו האם הת'אווי נמצאת בתהליך של התאסלמות.

הקשר המקצועי: הגולשים מיהרו להזכיר כי המנהלת האישית הוותיקה של אן, מלק יאדואן, היא מוסלמית, ושיערו כי ההשפעה מגיעה ממנה.

בין סלנג לאמונה

למרות ההתלהבות בקרב הגולשים, מקורבים לשחקנית מבהירים כי לא מדובר בהצהרה דתית. הביטוי "אינשאללה" הפך בשנים האחרונות לביטוי שגור בקרב סלבריטאים ואנשי מקצוע בהוליווד שעובדים בסביבה רב-תרבותית, כדרך לבטא תקווה או איחול.

נכון לעכשיו, הת'אווי לא פרסמה תגובה רשמית לשמועות, אך נראה שהיא בעיקר נהנית מהבאזז – בין אם הוא בערבית ובין אם באנגלית.