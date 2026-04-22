עינב בובליל תוקפת בחריפות את ענבר טויזר - "קודם כל תהיה בן אדם"

בובליל נגד טויזר: בעקבות הסרטון שעורר זעם ברשת, כוכבת הרשת יוצאת להגנת הנערים החרדים שהושפלו. "לא רוצה לתרום? אין בעיה. למה לצחוק עליהם?"

הסערה סביב ענבר טויזר מקבלת תפנית נוספת - כשעינב בובליל מגיבה בחריפות, ולא מסתירה גם דמעות בעיניים, בעקבות הסרטון שעורר זעם ברשת.

כזכור, טויזר פרסמה ברשת X תיעוד שבו נראים שני נערים חרדים שמגיעים לדלת ביתה ומבקשים תרומה להכנסת כלה. במהלך הסרטון, בן זוגה פונה אליהם בשאלות ציניות - ובהמשך גם טויזר מצטרפת, כולל הערות על גילם ועל נושא הגיוס לצה"ל.

הסרטון, שכלל גם צחוק וסיום מתריס, עורר ביקורת חריפה ברשת- בעיקר סביב הטענה להשפלה פומבית של הנערים.

"קודם כל תהיה בן אדם"

בובליל לא נשארה אדישה, ותקפה את עצם ההתנהלות: "הרבה יותר גרוע מלא להתגייס - זה לא להיות בן אדם".

לדבריה, גם אם לא רוצים לתרום או לא מסכימים - אין שום הצדקה לבזות: "דפקו לך בדלת. ביקשו עזרה. את לא רוצה? אין בעיה. אבל למה לצחוק עליהם ולהעלות את זה לרשת?"

לא הוויכוח - אלא הדרך

בובליל הדגישה שהסיפור האמיתי בכלל לא סביב גיוס או אידיאולוגיה - אלא סביב היחס לאדם שמולך. "זה לא משנה מאיפה הם באים ומה הם יודעים - קודם כל תהיה בן אדם", סיכמה.

