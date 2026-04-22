הדגלנית מטקס המשואות שמטריפה את הרשת: הכירו את אורן מצויינים

היא עמדה בפריים ליד מדליקי המשואות - והרשת לא הפסיקה לדבר עליה. בואו להכיר את אורן מצויינים, הדגלנית שגנבה את ההצגה

בזמן שמדליקי המשואות עמדו במרכז הבמה, מי שגנבה לא מעט תשומת לב הייתה דווקא הדגלנית שעמדה לצידם. הרשת לא נשארה אדישה - ותוך דקות התמונות שלה התחילו לרוץ עם שאלה אחת: מי זו?

הכוכבת של טקס הדלקת המשואות

הנוכחות שלה בפריים, ממש ליד מדליקי המשואות, יחד עם המראה הבולט, המרשים והאסטתי הפכו אותה במהירות לוויראלית. גולשים רבים שיתפו תמונות ושאלו שוב ושוב: "מי זו הדגלנית?"

מי זו הדגלנית המסתורית?

קוראים לה אורן מצויינים, בת 21 ממושב הודיה. היא רווקה, חיילת בודדה שמתגוררת בארץ עם סבא וסבתא כבר חמש שנים, ומשרתת כקצינת ניהול במערך מדעי ההתנהגות בזרוע היבשה. הוריה נמצאים בשליחויות בחו"ל ומתגוררים בכל פעם במדינה אחרת - והיא בחרה להישאר כאן ולהמשיך את השירות שלה.

הדגלנית אורן מצויינים. צילום: מתוך האינסטגרם של אורן.

ומה קרה מיד אחרי?

שעות בודדות אחרי הטקס, הסוכן רוברטו בן שושן כבר פנה אליה בהצעת ייצוג. לפי גורמים בסביבתה, מצויינים שוקלת את צעדיה ולא ממהרת לקבל החלטות. על פי פרסום של tmi.

תנצל את ההייפ - ותהפוך לכוכבת?

הסיפור של אורן מצויינים התחיל מרגע קטן על הבמה - אבל כבר עכשיו ברור שהוא לא נגמר שם. השאלה היא האם היא תנצל את ההייפ סביב השם שלה ותהפוך לכוכבת גדולה - או שמדובר בעוד רגע ויראלי שיישאר מאחור.