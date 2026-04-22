"חזרנו הביתה": 10,000 חוגגים את יום העצמאות בשאנור

יום עצמאות מרגש בשומרון: מעל 10,000 חוגגים הגיעו לשא-נור כדי לציין את החזרה לצפון השומרון. ראש מועצת שומרון יוסי דגן: "חזרנו הביתה, גם לגוש קטיף נגיע". שר האוצר סמוטריץ': "מי שהתאבל על הארץ זוכה לראות בשמחתה"

ר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה יוסי דגן השתתפו בחגיגות המרכזיות. דגן, שעבר להתגורר בשא-נור, הכריז כי זו הזדמנות שנייה שאסור לפספס. הוא הוסיף כי עם ישראל וממשלת ישראל מתקנים יחד את הגירוש.

השר סמוטריץ' החמיא לדגן על המאבק הממושך למען החזרה לצפון השומרון. "מי שהתאבל על הארץ זוכה עכשיו לראות בשמחתה", אמר השר בהתרגשות. הוא הזכיר כי 20 שנה הן זמן קצר במושגי נצח ישראל.

חגיגה של ריבונות והתיישבות

האירוע כלל הופעה מלאה של הזמר ביני לנדאו ופעילות ענפה לילדים. רחבת המצודה התמלאה במשפחות שהגיעו מכל רחבי הארץ לחזק את האחיזה. המשתתפים נהנו ממתחמי מתנפחים, שחקני רחוב ואווירת חג מיוחדת.





במקביל לעצרת המרכזית, נערכו סיורים מודרכים ב"יישובי התקומה" ובסבסטיה ההיסטורית. אלפי מטיילים פקדו את חומש, מבוא דותן וחוות שובה ישראל. תיירות שומרון קלטה המוני מבקרים שפקדו את המעיינות ואתרי הטבע.

מבט לעתיד: "גם לגוש קטיף נגיע"

ראש המועצה סיכם את האירוע בקריאה להמשיך את התנופה להתיישבות נוספת. "חזרנו הביתה לשא-נור שלנו, וגם לגוש קטיף עוד נגיע", הצהיר דגן. המשתתפים חתמו את האירוע בשירה וריקודים לתוך שעות הלילה המאוחרות.

העצרת המחישה את יישום ביטול חוק ההתנתקות בפועל בשטח צפון השומרון. מנהיגי ההתיישבות הבטיחו להמשיך ולבנות את הארץ בכל הכוח. הקהל הרב שהגיע הוכיח את הקשר העמוק של הציבור למרחבי השומרון.