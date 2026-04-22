בן גביר מאיים בתביעה על רונן צור: ״יש לך שעה!״

האסטרטג רונן צור כתב היום (רביעי) בחשבון ה‏טוויטר שלו כי ״הערב נחשוף במכונת הנצחון התכתבות עם יוזר פעיל של אדם הטוען שהוא חייל של איתמר בן גביר ומוכן לרצוח אזרחים ברגע שיקבל פקודה ממנו. הוא גם מבהיר שהמשטרה יודעת על כך ולכן מיותר להגיש תלונה. כבר זמן רב שיש תחושה על מחתרת כזו בעידוד גורמי אכיפה והפעם זה ייחשף בגלוי״.

בתגובה, השר בן גביר איים עליו: ״יש לך שעה למחוק את הציוץ או לנסח מחדש ואחרת עוד תביעה תשב על שולחנך בהמשך לתביעה הקודמת ואני לא משחק.

‏לא כל טמבל שמאיים לרצוח ,אם זה נכון, מכיר את בן גביר״ ודאי שלא שליח שלי …ולגבי עבודת המשטרה אתה מבלבל:הרי אתה הזה שצווח שאני לא צריך להתערב פתאום אתה שואל מדוע אני לא מעורב?״.

רונן צור השיב חזרה: ״אתה ממש היסטרי בשביל שר לבטחון לאומי. איפה כתוב שהוא מכיר אותך או שליח שלך? כתוב מדויק שהוא!! טוען שהוא חייל שלך ולא יוחסה לך שום היכרות איתו. מי ביקש שתתערב? איפה זה כתוב? מרגע שהובאה לידיעתך כוונה לבצע פשע חובתך להעביר למפכל לטיפול. זו לא התערבות בעבודת המשטרה. ותפסיק לאיים״.

עוד הוא הוסיף: ״אגב איתמר. יש עשרות ואולי מאות קריאות ברשת לרצח של מתנגדי הממשלה. הוגשו תלונות (כולל שלי) שלא קיבלו שום התייחסות. מצד שני כל מניחת פליירים או אשה זקנה עם שלט הותקפו עי המשטרה. יש לך הסבר למה זה קורה? בכל זאת אתה שר די דומיננטי שמאוד מקפיד לדרוש יחס תקיף נגד מחאות״.