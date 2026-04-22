עיתונאית חדשות 12 מגיבה לראשונה: "זה בהחלט דבר להתבייש בו"

"לא להתגייס – זה דבר להתבייש בו": כתבת חדשות 12 ענבר טויזר הגיבה הבוקר (רביעי) לסערת סרטון החרדים. טויזר הבהירה כי היא אינה מתחרטת על התיעוד שעורר זעם רב ברשתות החברתיות. היא תקפה את המבקרים וטענה כי ההשתמטות מהצבא היא בושה גדולה בתקופה הנוכחית.

בפוסט שהעלתה, שיתפה טויזר כי בן זוגה הקצין חזר מאזכרות של שישה מחבריו. כל החברים שנפלו בלבנון היו חובשי כיפות ודתיים. "לכל מי שכתב לי שביזיתי אותם – על דבר אחד אנחנו מסכימים", כתבה טויזר בנחרצות.

היא הוסיפה בפוסט: "לא להתגייס לצבא בתקופה כמו זו - זה בהחלט דבר להתבייש בו". טויזר הדגישה כי השיחה עם הנערים בביתה הייתה "נעימה" לדעתה. היא דחתה את הטענות כי השפילה את הצעירים שהגיעו לבקש תרומה להכנסת כלה.



כאמור, טוויזר פרסמה תיעוד של שני נערים חרדים שהגיעו לביתה לבקש תרומות. בסרטון נראה בן זוגה של טויזר מתחקר את הנערים בשאלות ציניות.



הנערים הסבירו כי הם אוספים כסף עבור "הכנסת כלה". בן הזוג שאל בלעג "לאן מכניסים את הכלה?" ופרץ בצחוק. טויזר עצמה שאלה את הנערים בני כמה הם ודרשה לדעת מדוע אינם מתגייסים.

היא הטיחה בהם כי חובת הגיוס חלה על כל אזרח בגיל 18. הנערים נראו נבוכים ומלמלו תשובות לא ברורות לפני שעזבו את המקום. הסרטון הסתיים בצחוק של ניצחון מצד בן הזוג בעת סגירת הדלת