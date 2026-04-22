בנט נגד מדליקי המשואות: "מי אתה שתחליט מי זה העם?"

נפתלי בנט הבטיח כי בשנה הבאה "יחזיר את הטקס לעם" – ועורר סערה רבתי. בימין לא נשארו חייבים: "המחליש הלאומי לא מסוגל להתעלות מעל הפוליטיקה", תקף יהודה ולד. השר עמיחי אליהו הוסיף בציניות: "המשיח הגיע להציל אותנו"

פוסט שפרסם נפתלי בנט, ובו הבטחה "להחזיר את טקס המשואות לעם" בשנה הבאה, הצית אמש (שלישי) חזית פוליטית סוערת במיוחד. בנט, שמתח ביקורת מרומזת על התנהלות הטקס תחת הממשלה הנוכחית, כתב כי בשנה הבאה "ראש הממשלה יחזור ליציע האורחים וינופף בדגל כחול לבן", והוסיף כי הטקס ישוב להיות "קדוש בתחילתו ושמח בהמשך".

התגובות בקרב מפלגות הימין לא איחרו לבוא, כשהן מאשימות את בנט בניסיון לנכס לעצמו את המושג "עם" תוך רמיסה של מדליקי המשואות המייצגים את כלל החברה הישראלית.

"הוא פשוט לא ראוי להנהיג"

מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, תקף את בנט במילים קשות וכינה אותו "המחלשי הלאומי". בפוסט נוקב מנה ולד את שמות מדליקי המשואות בשנים האחרונות ושאל את בנט: "טלי גווילי היא לא העם? אורה חתן היא לא העם? אסף גרניט? יהורם גאון? גל הירש?".

ולד הוסיף כי בנט בוחר לעסוק בפוליטיקה קטנה גם בימים הקדושים ביותר למדינה: "גם את ערב יום הזיכרון הוא ניצל כדי להגיד שנופלי צה"ל נפלו בגלל פוליטיקה. אדם שלא מסוגל להתעלות לרגע גם בימים הלאומיים הקדושים שעם ישראל כולו מאוחד, ועסוק בפוליטיקה ופילוג – הוא כל כך לא ראוי להנהיג את העם הזה".

עמיחי אליהו: "המשיח הגיע להציל את הטקס"

גם השר עמיחי אליהו הצטרף למתקפה בפוסט רווי סרקזם, כשהוא מתייחס ל"הדרכה" שבנט מבקש לתת לעם. "הבוקר גילתה אמו של גיבור ישראל, רן גואילי הי"ד, שהיא לא חלק מהעם", כתב אליהו. "כי יש את העם, ויש את כל השאר. עמיר בניון, יהורם גאון, ארי שפיץ – הם לא חלק מעם ישראל בעיני 'המבנטט' הלאומי".

אליהו המשיך ועקץ את בנט על עברו הפוליטי: "אולי באמת הגיע הזמן שנבקש סליחה. על כך שבזמן שבנט כתב ספר שניצח את הקורונה – לא הפנמנו. שבזמן שהוא טס בשבת לפגוש את פוטין – לא הערכנו. שבזמן שהוא הקים ממשלה עם לפיד והאחים המוסלמים למרות שנשבע שלא יעשה זאת – לא הבנו שמדובר בהקרבה למעננו".

לסיום כתב אליהו בציניות מרירה: "עכשיו הוא חוזר בטוב ליבו להציל גם את הטקס וגם את העם. ואנחנו, עם קשה עורף, עדיין לא מבינים שזה לא ציפור ולא מטוס – זה המשיח בכבודו ובעצמו רכוב על חמור לבן".