רצח בעין אל אסד: בן 35 נורה למוות בתוך רכבו

אירוע ירי קטלני בצפון: תושב עין אל אסד נרצח בצהריים לאחר שאלמונים פתחו באש לעבר רכבו בתוך היישוב. כוחות משטרה גדולים הוזנקו למקום והחלו בסריקות נרחבות אחר החשודים. המשטרה: "הרקע פלילי".

משטרת ישראל פתחה היום (רביעי) בחקירת אירוע רצח ביישוב עין אל אסד שבגליל, לאחר שגבר בן 35, תושב המקום, נורה למוות בעת ששהה בתוך רכבו.

עם קבלת הדיווח על הירי, הוזנקו למקום צוותי רפואה שנאלצו לקבוע את מותו של הגבר בזירה. במקביל, כוחות משטרה מתחנת מג'ד אל כרום ומחוז צפון הגיעו למקום בפיקוד קצינים בכירים, סגרו את הזירה והחלו באיסוף ממצאים פורנזיים.

מרדף אחר החשודים

השוטרים החלו בסריקות נרחבות ביישוב ובצירים הסמוכים לו בניסיון לאתר את מבצעי הירי שנמלטו מהמקום. מהערכה ראשונית של גורמי החקירה עולה כי הרקע לאירוע הוא פלילי, ככל הנראה כחלק מסכסוך בין עבריינים באזור.

הנסיבות המלאות של המקרה נמצאות בבדיקה, ובמשטרה בוחנים כעת האם יש קשר בין אירוע זה לבין אירועי אלימות קודמים שנרשמו בגזרה בתקופה האחרונה.