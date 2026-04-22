ד"ש מ"שאגת הארי": פריט אמל"ח ישן אותר סמוך לרמת השרון

מטיילים שטיילו היום בשעות הצהריים בשטח פתוח באזור רמת השרון, הופתעו למצוא פריט אמל"ח נטוש. חבלני המשטרה שהוזעקו למקום קבעו כי מדובר ככל הנראה בפריט שנותר מימי הלחימה של מבצע "שאגת הארי". המשטרה: "אין סכנה לציבור"

שוטרי תחנת גלילות וחבלני משטרת מחוז תל אביב הוזעקו היום (ראשון) לזירה פתוחה סמוך לרמת השרון, בעקבות דיווח של אזרחים על פריט אמל"ח חשוד שאותר במקום.

הדיווח התקבל במוקד 100 בשעות הצהריים על ידי מטיילים שזיהו את החפץ החשוד בשטח הפתוח. עם הגעת הכוחות והחבלנים למקום, בוצעו סריקות ובדיקות מקצועיות בפריט. מהערכה ראשונית של חבלני המשטרה עולה כי מדובר בפריט אמל"ח ישן, שנותר בשטח ככל הנראה עוד מימי הלחימה של מבצע "שאגת הארי".

במשטרה הרגיעו את התושבים והמטיילים באזור ומסרו כי חבלני המשטרה טיפלו בפריט בזירה בצורה בטוחה, לא היו נפגעים ולא נשקפת סכנה מהפריט שנמצא.

בעקבות המקרה, במשטרה שבים ומחדדים את נהלי הבטיחות: "אנו קוראים לציבור לגלות ערנות ולהימנע ממגע בפריטי אמל"ח או בחפצים חשודים המאותרים בשטח. בכל מקרה של איתור פריט חשוד, יש להתרחק מהמקום ולדווח למוקד 100 של משטרת ישראל באופן מיידי".