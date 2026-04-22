המסורת תימשך? המשטרה מאיימת בביטול ההילולא במירון

המשטרה מפרסמת אזהרה חריגה לוועדת החמישה האמונה על ניהול מקום ציון הרשב"י במירון, ומתריעה כי ללא הסדרה ביטוחית ועבודות תשתית, האירוע ההמוני בל״ג בעומר עלול שלא להתקיים

סערה סביב קיום הילולת ל״ג בעומר במירון: המשטרה שיגרה אזהרה חריפה לוועדת החמישה והבהירה כי בשלב זה לא ניתן יהיה לאשר את קיום האירוע ההמוני. כך פורסם לראשונה על ידי העיתונאי ארי קלמן בערוץ i24NEWS, יחד עם לי אייש.

לפי גורמים במשטרה, נכון לעכשיו גורמי המקצוע, חברות ההפקה והספקים אינם מורשים להיכנס לשטח ההילולה כדי לבצע את עבודות התשתית והבטיחות הנדרשות - תנאי בסיסי לקיום אירוע בסדר גודל כזה.

משמעות הדברים - לוח הזמנים להיערכות הולך ומתקצר, לכן האפשרות לקיום ההילולה כסדרה מוטלת בספק.

המתיחות סביב האירוע מגיעה על רקע מחלוקת בין הגורמים המעורבים באחריות לניהולו.

בתגובה רשמית של ועדת החמישה נמסר כי הוועדה היא הגורם האחראי על הקרקע והמתחמים בציון הרשב"י, אולם האחריות הכוללת לניהול ההילולה בימי האירוע מוטלת על משרד ירושלים ומסורת ישראל.

“בהתאם לחוק, במהלך ימי הילולת הרשב"י נטל משרד ירושלים ומסורת ישראל אחריות מלאה לניהול ההילולא, לרבות היבטי הביטוח והשיפוי הנדרשים לאירוע בסדר גודל זה”, נמסר מהוועדה.

בנוסף כתבו כי “לצערנו, המשרד מתנער ממתן כיסוי ביטוחי וכתב שיפוי לוועדת החמישה. בנסיבות אלו, אין באפשרות הוועדה לאפשר קיום פעילות בתחומה ללא הסדרה מלאה של אחריות, ביטוח והתחייבות לנזקים, כפי שמתחייב וכפי שסוכם מראש בין הצדדים”.

בוועדת החמישה הדגישו כי הם פועלים מתוך אחריות לשלום הציבור: “הוועדה פועלת ותמשיך לפעול באחריות, מתוך מחויבות לניהול תקין ובטוח של האירוע”.