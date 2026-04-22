השיימינג שהפך לקמפיין: תגובת הגולשים לסרטון של כתבת ערוץ 12

בעקבות הסרטון שפרסמה ענבר טויזר, בו לעגה לבחורי ישיבה שאספו תרומות עבור חתונתה של כלה, נרשמה תגובת נגד חריפה, שהובילה בתוך שעות לקמפיין גיוס כספים ברשתות החברתיות לטובת אותה כלה.

רבים מהתורמים ציינו כי מדובר במחווה של הזדהות עם בחורי הישיבה, שלדבריהם פעלו מתוך שליחות ובהתאם להנחיית רבניהם, אך מצאו עצמם במוקד של לעג ציבורי.

מי שלקח חלק מרכזי בהנעת הקמפיין הוא העיתונאי החרדי אריה ארליך, שפרסם את פרטי חשבון הבנק של משפחת הכלה. לדבריו, בית הוריה של הכלה נפגע מטיל חיזבאללה במהלך המלחמה עם איראן, מה שהחריף את מצוקתם הכלכלית.

אחד התורמים הבולטים והמפתיעים היה העיתונאי חיים לוינסון, שיצא נגד פרסום הסרטון ותרם כ-500 שקלים.

ארליך שיתף את תרומתו וכתב: “יש לי הרבה ויכוחים עם חיים לוינסון, אבל בראש ובראשונה חיים הוא נשמה יהודית ענקית ומרגשת. כל הכבוד, חיים-דב, גם על התרומה וגם על האמירה הציבורית הנחרצת נגד מעשה בזוי של שיימינג ופירוד לבבות!”.

גם במערכת הפוליטית הצטרפו למהלך. יו"ר ש"ס, אריה דרעי, פרסם הודעה בה קרא לציבור לנהוג בחסד ולסייע למשפחה: “עם ישראל תמיד התאפיין בסימנים מיוחדים: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. האירוע החמור שקרה היום אינו מסמל את עם ישראל, ולכן דווקא היום אנחנו חייבים לעשות את ההפך. להיות רחמנים וגומלי חסדים. אני תורם 1,000 ש״ח לאותה משפחה נזקקת עבור הכנסת כלה, וקורא לכל ידידיי ולכל עם ישראל לנהוג כן”.

הסערה סביב הסרטון ממשיכה לעורר תגובות, אך במקביל נראה כי היא גם מצליחה לייצר גל של סולידריות, שמתרגם בפועל לעזרה ממשית עבור הכלה ומשפחתה.