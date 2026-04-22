חיזבאללה שיגר כטב"מ לעבר לוחמי צה"ל בלבנון

הפרה נוספת של הפסקת האש. חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר כלי טיס עוין לעבר כוחות צה״ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב דרום לבנון. אין נפגעים

בפעם השנייה ביממה. חיזבאללה שוב מפר את הפסקת האש. דובר צה"ל עדכן בצהריים (ד') כי חיזבאללה שיגר כטב"מ לעבר כוחות צה"ל שנמצאים בלבנון. הכטב"מ יורט ואין נפגעים.

בהודעת דובר צה"ל נאמר: "ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר כלי טיס עוין לעבר כוחות צה״ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב דרום לבנון.

הכלי יורט על ידי חיל האוויר ולא חצה לשטח הארץ. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.

מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. צה"ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו".

צה"ל תקף רכב בכפר א-טירי

מיד לאחר שיגור הכטב"מ תקף כלי טיס של חיל האוויר רכב באזור הכפר א-טירי, הסמוןך לבינת ג'בייל (מחוז נבטייה - הגזרה המרכזית). בלבנון מדווחים על שני הרוגים.

אתמול - כטב"מ ורקטות לעבר כוחותינו

אתמול ירה חיזבאללה רקטות לעבר הכוחות בדרום לבנון ושיגר כטב"מ לעבר אצבע הגליל. גם באירוע הזה לא היו נפגעים.

בתחילה נטען כי האזעקות באצבע הגליל היו אזעקות שווא אולם לאחר בירור עלה כי מדובר בכטב"מ ששוגר לעבר הצפון. הוא יורט לפני שהגיע לשטח ישראל.