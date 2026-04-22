סער: "אין לנו מחלוקות גדולות עם לבנון, המכשול - חיזבאללה"

שר החוץ גדעון סער התייחס למשא ומתן בין ישראל ולבנון ואמר כי "אין לנו מחלוקות גדולות עם לבנון, המכשול לשלום ונורמליזציה בין המדינות הוא אחר - החיזבאללה"

רגע לפני חידוש המשא ומתן מול לבנון בוושינגטון, שר החוץ גדעון סער התייחס למגעים בנאום שנשא לסגל הדיפלומטי המוצב בארץ, באירוע שנערך בבית הנשיא לרגל יום העצמאות. בדבריו הבהיר כי המחלוקות לא גדולות, והמכשול העיקרי הוא חיזבאללה.

"קיבלנו החלטה היסטורית לקיים משא ומתן ישיר עם לבנון, אחרי יותר מ-40 שנה. למרבה הצער, לבנון היא מדינה כושלת. מדינה שנשלטת בפועל ע"י איראן באמצעות חיזבאללה" אמר סער. "מזה נובעת מסקנה: חיזבאללה הוא אויב משותף לישראל וללבנון. כשם שהוא מסכן את ביטחונה של ישראל – הוא פוגע בריבונותה של לבנון ומסכן את עתידה".

סער הדגיש כי "אין לנו מחלוקות גדולות עם לבנון. יש מספר חילוקי דעות לא גדולים לגבי תוואי הגבול שניתן לפתור. המכשול לשלום ונורמליזציה בין המדינות הוא אחר - החיזבאללה".

"מחר יתחדש השיח הישיר בוושינגטון בין ישראל ללבנון. אני קורא מכאן לממשלת לבנון: בואו נשתף פעולה נגד מדינת הטרור שהקים חיזבאללה בשטחכם. שיתוף פעולה זה נדרש לכם אפילו יותר מאשר לנו" המשיך. "הוא דורש בהירות מוסרית ואומץ לקחת סיכונים. אבל אין לו חלופה אמיתית כדי להבטיח לכם ולנו עתיד של שלום. ולכם ללבנון, – גם עתיד של ריבונות, עצמאות, ושחרור מהכיבוש האיראני".

"עם ישראל רצה ורוצה בשלום. שלום אמיתי, שאינו מבוסס על אשליות, על הפקרת העתיד והביטחון. שלום שמבוסס על ביטחון" הבהיר סער. "הוא דורש סבלנות אסטרטגית ותבונה. הוא דורש גם יכולת להתעמת עם אויבי השלום. למנוע מהם לבסס את כוחם כי הם תמיד השתמשו בו בשלב הבא״.

"'החטא' של ישראל בלתי נסלח: היא מסרבת להיות מושמדת ע"י ג'יהדיסטים פנאטיים" סיכם סער. "היא חזקה. ואין לנו ברירה: אנחנו חייבים להיות חזקים, כי אם לא נהיה חזקים – לא נתקיים".