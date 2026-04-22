אלופה: זו הזוכה בחידון התנ"ך העולמי לנוער

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי נערך היום (רביעי) בתיאטרון ירושלים לרגל חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל. בתואר כלת חידון התנ"ך העולמי לנוער תשפ"ו זכתה הודיה כהן, תלמידת כיתה י״א, אולפנת בהר״ן.

עֲקִיבָא (ג׳ק) שְׁרַייר, תלמיד כיתה י׳, ישיבת יולה, זכה בתואר סגן כלת חידון התנ"ך העולמי לנוער לשנת תשפ"ו.

כהן, שרייר, יהושע אפלבאום והדסה אסתר ריץ' עלו לשלב שאלת ראש הממשלה, כאשר אפלבאום סיים במקום השלישי ו-ריץ' במקום הרביעי.

שר החינוך, יואב קיש מסר במעמד: "חידון התנ"ך מבטא את עומק החיבור של מדינת ישראל למקורותיה ולזהותה. החידון הוא הרבה מעבר לתחרות ידע , התנ״ך הוא תעודת הזהות הערכית והתרבותית של העם היהודי, מצפן המלווה אותנו לאורך הדורות.

דווקא בתקופה מאתגרת זו, אנו מבינים כי איננו רק לומדים את התנ"ך – אלא ממשיכים לכתוב את פרקיו. חיזוק הזיקה של הדור הצעיר למורשת, לערכים ולאחדות. אני מברך את הזוכים על הישגיהם המרשימים וגאה בכל המשתתפים על מחויבותם ללמידה ולהעמקה. בעת הזו במיוחד, האחדות בינינו אינה רק ערך , אלא תנאי הכרחי לחוסנה ולהמשך דרכה של מדינת ישראל."

כאמור, חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי לשנת תשפ"ו בסימן "לבנות ולנטוע" נערך היום במסגרת חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל. הטקס התקיים בתיאטרון ירושלים במעמד שר החינוך יואב קיש, יו"ר כנסת ישראל אמיר אוחנה, ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

מגישת הטלוויזיה שרה ב"ק הנחתה את החידון ובחלק האמנותי הופיע הזמר מאור אדרי. החידון התקיים בהובלת משרד החינוך ומינהל חברה ונוער, בשיתוף הסוכנות היהודית וקרן קיימת לישראל.

בנשיאות החידון: כיהנו יו״ר הסוכנות היהודית, יו״ר קרן קיימת לישראל ויו״ר ההסתדרות הציונית העולמית

בין חברי חבר השופטים: יו״ר הכנסת מר אמיר אוחנה; לירון בן משה, מחבר השאלות; אלעד יניר, חתן התנ״ך היוצא; אברהם רווח, אביו של רס״ן דביר רווח ז״ל; ורחל גרינברג, אלמנתו של הרב אבי גולדברג ז״ל, שנפלו במלחמת חרבות ברזל.

בחידון השתתפו 16 בני נוער מצטיינים ומצטיינות מ-7 מדינות והתמודדו על במה אחת לאחר שנבחרו בין מאות מועמדים מרחבי העולם.

רשימת המשתתפים:

ישראל:

גיאורגי ריבניקוב

הודיה כהן

ידידיה מולאיוף

יעל יאו

ארה"ב:

Jack Shrier

Joshua Appelbaum

Hadassa Ritz

אנגליה:

Leah Gittel Ostroff

דרום אפריקה:

Tehila Ranells

Chaim Goldfein

מקסיקו:

Sara Shasho Shaluach

Miriam Dichi

פנמה:

Jacky Fnounou

Alan Eitan

קנדה:

Michelle Gamliel

Maya Verskin



