שידור חי: חידון התנ"ך העולמי יוצא לדרך. צפו

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי, נערך היום (רביעי) בתיאטרון ירושלים לרגל חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.
16 בני נוער מצטיינים, שנבחרו מתוך מאות מועמדים בקהילות היהודיות ברחבי העולם, עלו על הבמה כדי להפגין בקיאות יוצאת דופן בספר הספרים.
מישראל משתתפים גיאורגי ריבניקוב, הודיה כהן, ידידיה מולאיוף ויעל יאו; מארצות הברית עקיבא (ג'ק) שרייר, יהושע אפלבאום והדסה; מאנגליה לאה גיטל אוסטרוף; מדרום אפריקה תהילה ראנלס וחיים גולדפיין; ממקסיקו שרה ששוא שלוח ומרים דיצ'י; מפנמה ג'קי פנונו ואלן איתן; ומקנדה מישל גמליאל ומאיה ורסקין.
האירוע מתקיים במעמד שר החינוך יואב קיש, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וראש עיריית ירושלים משה ליאון. את החידון מנחה שרה ב"ק, ובחלק האמנותי מופיע הזמר מאור אדרי.
החידון, שנערך בהובלת משרד החינוך ומינהל חברה ונוער, בשיתוף הסוכנות היהודית וקק"ל, כולל השנה חבר שופטים עם משמעות עמוקה: לצד יו"ר הכנסת ומחבר השאלות לירון בן משה, יושבים בצוות השיפוט גם נציגי המשפחות השכולות ממלחמת "חרבות ברזל" - אברהם רווח, אביו של רס"ן דביר רווח ז"ל, ורחל גולדברג, אלמנתו של הרב אבי גולדברג ז"ל.
