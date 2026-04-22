הכתב הפוליטי בהלם: "לא רוצה לדמיין את זה בכלל"

אחרי הדרמה אמש בטקס המשואות הכתב הפוליטי בהלם: "מדובר במחדל אבטחתי חמור של שב״כ - לא רוצה לדמיין בכלל מה קורה אילו זה לא היה דאחקה אלא חלילה מחבל".

הכתב הפוליטי ביני אשכנזי, התייחס היום (רביעי) לדרמה בטקס המשואות, בה בזמן נאום הרב זרביב, המצלמה התמקדה באדם שישב בקהל ונראה בזהות כמעט מוחלטת לראשון לציון, אולם מדובר באדם אחר לחלוטין.

למעשה, מדובר באייל ציונוב, דמות שהפכה לאחרונה לוויראלית ברשתות החברתיות.

ציונוב מפעיל עמוד טיקטוק תחת השם "שר השלום מרן אייל ציונוב", שם הוא מופיע כשהוא לבוש בבגדי רב רשמיים ומעביר שיעורי תורה. הוא נוהג לפקוד קברי צדיקים ולפגוש עוברי אורח ברחוב, שרבים מהם נופלים בטעות וסבורים כי מדובר ברב רם דרג.

אשכנזי תקף ואמר: "‏כולם צחקו מהמתחזה של הראשון לציון אבל מדובר במחדל אבטחתי חמור של שב״כ - מגיע אדם שמתחזה לרב דוד יוסף ועובר ככה כאילו כלום את שרשרת האבטחה ועוד מתיישב בשורה עם הבכירים ביותר, לא רוצה לדמיין בכלל מה קורה אילו זה לא היה דאחקה אלא חלילה מחבל".