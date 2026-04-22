אחרי הצהרת טראמפ: בישראל נערכים למתקפת טילים מאיראן

למרות ההצהרה של נשיא ארה"ב טראמפ על הארכת הפסקת האש, בישראל נערכים לכך שאיראן תפתיע ותחדש את ירי הטילים לעבר ישראל

למרות הארכת הפסקת האש עם איראן, בישראל נערכים לכך שאיראן תנסה להפתיע בירי. מלבד המוכנות בהגנה ישראל ערוכה גם בהתקפה, יחד עם ארצות הברית.

על פי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12, באיראן נחשפים רק כעת לגודל ההרס של המלחמה עם ישראל וארצות הברית, וחלק מההנהגה קורא להגיע לפשרה, בעוד חלק אחר קורא לחדש את המלחמה.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הלילה (שלישי לרביעי) הצהרה דרמטית המבשרת על השהיית התקיפה המתוכננת נגד איראן. בהודעה רשמית שפרסם הנשיא, הוא חשף כי ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה אישית של צמרת השלטון בפקיסטן – הפילדמרשל עאסים מוניר וראש הממשלה שהבאז שריף.

לדברי טראמפ, המתווכים הפקיסטנים ביקשו מהממשל האמריקני להמתין עם המהלך הצבאי עד שההנהגה האיראנית, שלדבריו נמצאת במצב של "שסע עמוק וקשה", תצליח להתגבש סביב הצעה אחת מאוחדת שתוצג לארה"ב.

"הממשל האיראני שסוע"

טראמפ לא חסך בביקורת על המצב הפנימי בטהרן וציין כי חילוקי הדעות בהנהגה האיראנית אינם מפתיעים. "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן שסועה קשות, ובעקבות בקשת פקיסטן, התבקשנו להשהות את תקיפתנו עד שנציגיהם יוכלו להציג הצעה מאוחדת", נכתב בהצהרה.

עם זאת, הנשיא האמריקני הבהיר כי לא מדובר בנסיגה, אלא בהמתנה מתוחה בלבד. הוא הדגיש כי נתן הוראה מפורשת לצבא ארה"ב להמשיך את המצור על איראן בכל החזיתות ולהישאר בדרגת כוננות עליונה.

הפסקת אש תחת תנאי

"הנחיתי את הצבא שלנו להמשיך במצור ולהישאר מוכן ומסוגל", הצהיר טראמפ. הוא הוסיף כי הפסקת האש תוארך אך ורק עד למועד שבו תוגש ההצעה האיראנית והדיונים סביבה יסתיימו – "כך או אחרת".