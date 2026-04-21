דרמה מאחורי הקלעים לקראת מחר: "סכנה ממשית לחיי אדם"

חגיגות יום העצמאות המסורתיות ביערות קק"ל נמצאות בסכנה ממשית. מדיון ביטחוני פנימי שנערך לאחרונה עולה כי בחלק לא מבוטל מהיערות ברחבי הארץ לא הושלם הטיפול הבטיחותי הנדרש, מה שיוצר "סיכון ממשי לחיי אדם" עבור המטיילים הצפויים להגיע בהמוניהם.

בכבאות והצלה מצביעים על שילוב מסוכן של גורמים: צמחייה סבוכה שיוצרת "מטען אש" משמעותי, ולצדו הימצאות של נפלים ושברי יירוט בשטח. החשש המרכזי הוא שבמקרה של התלקחות שריפה, אותם נפלים עלולים להתפוצץ ולסכן את החוגגים ואת כוחות הביטחון.

עימות בין הגופים: "כל גוף צריך לממש אחריותו"

בעקבות הממצאים, קבעו ברשות הכבאות כי הפעילות בחלק מהיערות אינה מאושרת והם דורשים מקק"ל לסגור את האזורים הללו לציבור הרחב. בתגובה, פנו בקק"ל למשטרת ישראל בבקשה לסייע באכיפת הסגירה ובמניעת כניסת חוגגים.

עם זאת, במשטרה מותחים ביקורת על הדרישה וטוענים כי האחריות אינה מוטלת עליהם בלבד. "כל גוף צריך לממש את אחריותו", מסרו גורמים במשטרה בתגובה לדרישה לסיוע באכיפה.

איפה מותר לטייל?

נכון לעכשיו, הדיונים בין הגורמים נמשכים בניסיון למצוא פתרון שיאפשר את חגיגות החג תוך שמירה על ביטחון הציבור. המטיילים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים הרשמיים של קק"ל ופיקוד העורף לפני היציאה לשטח, ולהימנע מכניסה ליערות שלא עברו אישור בטיחותי מחשב לשריפות ונפלים.