התפללו לרפואתו של הרב דב ליאור

בני משפחתו של הרב דב ליאור, מבכירי וזקני הרבנים בציונות הדתית, מעדכנים הערב (שלישי) כי חלה היחלשות משמעותית במצבו הבריאותי.

על פי הודעת המשפחה, הרב סובל בתקופה האחרונה מדלקת חריפה שתקפה את גופו. למרות הטיפול הרפואי, נמסר כי הרב טרם שב לאיתנו ולמצב בריאותו התקין, ועל כן הוחלט לפנות אל הציבור הרחב בבקשה להצטרף לשרשרת התפילות.

בהודעה שהופצה מטעם מקורביו נכתב: "מו"ר הרב דוב ליאור שליט"א נחלש בתקופה האחרונה בשל דלקת חריפה, ולעת עתה טרם חזר לאיתנו ולקו בריאותו".

הרב ליאור, לשעבר רבה של קרית ארבע-חברון ומבכירי פוסקי ההלכה בדורנו, נחשב לדמות רוחנית מרכזית עבור אלפים.

הציבור נקרא להתפלל לרפואת הרב דוב בן חיה אסתר בתוך שאר חולי ישראל.