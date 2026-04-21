3 מקרים ביומיים: צה"ל חיסל מחבלים שהפרו את הפסקת האש בלבנון

כוחות צה"ל חיסלו מחבלים שהפרו את הפסקת האש, חצו את קו ההגנה בדרום לבנון והתקרבו ללוחמים באופן שהיווה איום מיידי

מתיחות בצפון: כוחות צה"ל חיסלו מחבלים שהפרו את הבנות הפסקת האש והיוו איום מיידי על הכוחות בדרום לבנון, בשלושה תקריות שהתרחשו בימיים האחרונים. זאת כחלק מפעילות הכוחות דרומית לקו ההגנה הקדמי למניעת איום ישיר על יישובי הצפון.

לפי דובר צה"ל, מוקדם יותר היום (שלישי) כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 זיהו במרחב אל קציר מחבלים שהפרו את הבנות הפסקת האש, חצו את קו ההגנה הקדמי והתקרבו לכוחות באופן המהווה איום מיידי. בנוסף דווח על שני אירועים נוספים שהתרחשו אמש באותו מרחב, בהם זוהו מחבלים חמושים שחצו את קו ההגנה והתקרבו לכוחות.

בכל האירועים, חיל האוויר תקף את המחבלים במטרה להסיר את האיום. מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו".