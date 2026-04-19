"הקו הצהוב" בלבנון: צה"ל מפרסם את מרחב קו ההגנה הצפוני

בצה"ל פרסמו את מפת "קו ההגנה הקדמי" בדרום לבנון, בו פועלים הכוחות הישראלים. כל הפרטים

הקו הצהוב, גרסת לבנון: יומיים אחרי תחילת הפסקת האש, צה"ל מפרסם כעת (ראשון) את מרחב קו ההגנה הקדמי בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון - זאת למניעת איום ישיר על יישובי הצפון.

לפי דובר צה"ל, "בימים אלו, חמש אוגדות וכוחות חיל הים פועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ולמניעת איום ישיר על יישובי הצפון".

כזכור, על פי נתוני צה"ל, כ-190 כפרים ו-150 מעברים נמצאים כעת בשליטת הכוחות הישראלים בדרום לבנון. בצה"ל מתכוונים להישאר בשטח הזה, תוך דרישה שתושבים שפונו בתחילת המערכה הנוכחית לא יחזרו אליו.

עוד נאמר כי כ-8,000 רקטות נורו מלבנון לעבר ישראל במהלך המלחמה, לצד מאות כטב"מים וכ-140 טילי נ"ט. ביממה האחרונה שלפני כניסת הפסקת האש לתוקף ביצעו כוחות הביטחון מתקפה נרחבת נגד יעדי חיזבאללה ברחבי לבנון, כשבתוך 24 שעות חוסלו למעלה מ-150 מחבלים והותקפו כ-300 תשתיות צבאיות, הכוללות משגרים, מפקדות ומחסני אמצעי לחימה.