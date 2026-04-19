לפני הפסקת האש: חוסל מפקד גזרת בינת ג'בייל בלבנון

צה"ל מסכם את התקיפות האחרונות בלבנון טרם נצירת האש: כ-300 מטרות הותקפו ו-150 מחבלי חיזבאללה חוסלו, בהם מפקד גזרת בינת ג'בייל. סך המחבלים שחוסלו במבצע 'שאגת הארי': מעל 1,800

צה"ל חשף היום (ראשון) את נתוני היממה שלפני כניסת הפסקת האש לתוקף, במהלכה ביצעו כוחות הביטחון מתקפה נרחבת נגד יעדי ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. על פי הדיווח, בתוך 24 שעות חוסלו למעלה מ-150 מחבלים והותקפו כ-300 תשתיות צבאיות, הכוללות משגרים, מפקדות ומחסני אמצעי לחימה.

אחת התקיפות המשמעותיות ביותר הייתה חיסולו של עלי רצ'א עבאס, מפקד גזרת בינת ג'בייל בחיזבאללה. עבאס, שפיקד על אחת מגזרות החזית החשובות ביותר של הארגון, חוסל יחד עם מפקדים נוספים.



בצה"ל מציינים כי הוא פעל ללא הרף לקידום מתווי טרור נגד ישראל וניסה לשקם את יכולות הארגון במרחב במהלך הלחימה. מדובר במפקד גזרת בינת ג'בייל הרביעי שצה"ל מחסל מתחילת המבצע.

במקביל לסיכום, צה"ל מציג את מאזן הדמים של ארגון הטרור מתחילת מבצע 'שאגת הארי': יותר מ-1,800 מחבלי חיזבאללה חוסלו על אדמת לבנון מתחילת המערכה הנוכחית.

בדובר צה"ל מדגישים כי למרות המעבר לשלב הבא, הצבא ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת כל איום ישיר על אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון. התקיפות הנרחבות טרם הפסקת האש נועדו לפגוע פגיעה סופית ביכולות השיקום של חיזבאללה בקו המגע