צפו בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל

עם נעילת אירועי יום הזיכרון, הונף דגל ישראל לראש התורן וברחבי הארץ נפתחו חגיגות יום העצמאות ה-78. בטקס המרכזי בהר הרצל יושאו 14 המשואות בסימן "עוצמות של התחדשות", בין היתר על ידי נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, השף אסף גרניט והרב אברהם זרביב

תעלה המשואה: אירועי יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל נפתחים כעת (שלישי) עם טקס הדלקת המשואות ש

מתקיים השנה תחת הסיסמה "עוצמות של התחדשות". הטקס ייפתח בהר הרצל בירושלים

כעד ימים בודדים לפני הטקס לא היה ברור אם הוא ישודר בשידור חי או שבמקומו תועבר החזרה הגנרלית המוקלטת. לבסוף עם קבלת הסכמי הפסקת האש מצפון הוחלט על שידור הטקס בשידור חי.



האירוע יפתח בנאומיהם הקבועים של נשיא המדינה יצחק הרצוג ורה"מ בנימין נתניהו ולאחר מכן יעלו אחר כבוד אחד אחרי השני מדליקי המשואות - 14 במספר. לקראת סיום הטקס יוצג מצעד הדגלנים הקבוע ויועבר דגל ליחידה הבאה לשמירה עד לשנה הבאה.









אלו הם מדליקי המשואות לשנת התשפ"ו:

טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-78 יעמוד בסימן עוצמות של התחדשות ויפגיש על הבמה המרכזית דמויות מרכזיות מהחברה הישראלית ומהעולם.

חאבייר מיליי



חאבייר מיליי, נשיא ארגנטינה, מכהן בתפקידו שנתיים וחצי והפך לאחד התומכים הבולטים של ישראל בעולם תוך הכרה בארגוני טרור וקידום שחרור החטופים. הוא הוביל יוזמות סמליות כמו שינוי שם רחוב פלסטין בבואנוס איירס לרחוב משפחת ביבס ופועל לחיזוק מעמד ישראל בפורומים בינלאומיים

משה אדרי



אדרי הוא מבכירי תעשיית הקולנוע בישראל שהחל את דרכו בדימונה והקים יחד עם אחיו ליאון ז"ל אימפריית הפקה והפצה תרבותית. הוא תורם רבות לעיצוב הזהות הישראלית דרך המסך הגדול ופועל לשימור קלאסיקות קולנועיות כנכסי צאן ברזל עבור הדורות הבאים.

אסף גרניט



גרניט, מהשפים הישראלים הראשונים שכבשו את זירת המישלן הבינלאומית, נחשב לאחד השגרירים הבולטים של הקולינריה המקומית. דרך שורת מסעדותיו בארץ ובעולם, הצליח להציב את המטבח הישראלי בקדמת הבמה ויצר שפה ייחודית המחברת בין חדשנות, זהות ומסורת.



טליק גואילי וגל הירש



טליק גואילי היא אמו של לוחם הימ"מ רן גואילי הי"ד, הניהלה מאבק נחוש להשבת בנה לקבורה בישראל תוך הפגנת ערכי הקרבה ומסירות נפש. היא תשיא משואה לצד תא"ל (במיל') גל הירש, שהקדיש את חייו לביטחון המדינה ופועל כיום ללא לאות כמתאם השבויים והנעדרים למען השבת הבנים.

רוני אינסאז



רוני אינסאז גדל בטהרן ואף שירת במשמרות המהפכה בזהות בדויה כדי לסייע ליהודים באיראן עד שנחשף ונמלט לישראל. הוא הפך חנות נעליים קטנה בתחנה המרכזית בתל אביב לרשת SCOOP המצליחה, המונה כיום עשרות סניפים בפריסה ארצית

ארי שפיץ



סיפורו של ארי הוא סיפור של מאבק עיקש לחיים. הוא נפצע באורח אנוש בפיצוץ מטען בשכונת זייתון בצפון הרצועה, והיה מורדם ומונשם במשך חודש וחצי. עם התעוררותו, גילה ארי כי איבד את ידו ואת שתי רגליו. מאז, החל במסע שיקום ממושך ומפרך שנמשך למעלה ממאתיים ימים, תוך שהוא מפגין תעצומות נפש יוצאות דופן



גילי רענן



גילי רענן נחשב לאחת הדמויות המשפיעות והמוערכות ביותר באקו-סיסטם הטכנולוגי בישראל. שמו עלה לכותרות ברחבי העולם רק לאחרונה, עם השלמת עסקת הענק של חברת גוגל, שרכשה את חברת הסייבר "וויז" (Wiz) שרענן הוא אחד ממייסדיה. העסקה, שנחשבת לגדולה ביותר בתולדות המשק הישראלי



אל"ם מתן ב' ורס"ן נורית ר'



אל"ם מתן ב' הוא קצין בכיר בזרוע האוויר והחלל המוביל את התכנון המבצעי של התקיפות באיראן ומסמל את העוצמה האווירית של צה"ל. הוא ישיא משואה לצד רס"ן נורית ר', מפקדת בחיל האיסוף הקרבי, כהערכה על תרומתם המכרעת לביטחון המדינה במבצעים מורכבים

אורה חתן



אורה חתן ממושב שתולה היא סמל לאומץ לב אזרחי שבחרה להישאר בקו העימות בצפון למרות האיומים הביטחוניים והירי המתמשך. היא ממשיכה לבשל באהבה לחיילי צהל גם לאחר שסגרה את המסעדה שלה, ומייצגת בעמידתה האיתנה את חוסן תושבי הגבול

תאמר עטאללה



תאמר עטאללה הוא בן העדה הדרוזית ששירת במערכת הביטחון ופעל ללא לאות להצלת אחיו הדרוזים שנטבחו בסווידא שבסוריה. הוא הוביל מאמצי סיוע הומניטרי בהעברת מזון וציוד רפואי וסימל את הקשר העמוק והערבות ההדדית של העדה בישראל

פרופסור דינה בן יהודה



פרופסור דינה בן יהודה היא דמות בולטת במחקר הרפואי המנהלת את המערך ההמטולוגי בהדסה והקדישה את חייה להכשרת דורות של רופאים. היא מייצגת את החוסן של מערכת הבריאות הישראלית שעמדה בחזית הטיפול והריפוי במהלך השנה המורכבת האחרונה

הרב אברהם זרביב



הרב אברהם זרביב הוא איש חינוך ואב לשישה המשלב בין הנהגה רוחנית ופעילות תורנית לבין שירות מילואים פעיל וממושך בחזית.

הוא מייצג בדמותו את החיבור העמוק בין עולם התורה לאחריות הציבורית והשירות הצבאי, ופועל לאורך שנים לחיזוק הרוח בקרב העם והלוחמים.

הבחירה במדליקי המשואות משקפת את המגוון והחוסן של מדינת ישראל בשנתה ה-78. הרשימה כוללת נציגים מעולמות התרבות, הביטחון, הכלכלה והסיוע האזרחי, המייצגים את פניה היפות של המדינה ואת יכולת ההתחדשות שלה.