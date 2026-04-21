החזן הצבאי לסרוגים: "מצאתי את עצמי בוכה ולא הסתרתי את זה"

בין הטקסים של יום הזיכרון, תפסנו את החזן הראשי לצה"ל שי אברמסון לראיון קצר, על יום הזיכרון ועל תפילת "אל מלא רחמים". צפו

צפו בראיון המלא:

"אל מלא רחמים מגיע תמיד אחרי הכנה ושיחות עם המשפחות השכולות" הסביר אברמסון. בשלוש השנים האחרונות, אחרי ה-7 באוקטובר, ההתרגשות הגיעה לשיא - כשאברמסון הדגיש כי "זו התרגשות לא מאיך יצא לי הביצוע כחזן, אלא התרגשות פנימית באמת. של כאב גדול עם המשפחות השכולות, לצד עמידה איתנה לאורך כל הדרך שלהם. הם בשבילי מהווים השראה מאוד גדולה".

"מצאתי את עצמי בוכה ולא הסתרתי את זה"

ויש רגעים שמכים בלי אזהרה. "יש רגעים שאני מסתכל על הקהל ופתאום קולט מישהו שאני מכיר, שקברתי את בנו" אמר אברמסון."זה עושה כאב מאוד גדול. ואם נוזלת דמעה זה הכי מקצועי שיש, הכי אנושי שיש".

לדבריו, "כששאלו אותי אם אני צריך להיות מאופק ברמה המקצועית, התשובה שלי הייתה ברורה: ממש לא".

"חוזר הביתה מותש — נפשית וגם פיזית"

ממש יום לפני הראיון, אברמסון חזר משבת עם מנהיגים מקהילות יהודיות בגרמניה. "אתה רואה ממש את המשפט הידוע: משואה לתקומה" סיפר. "זה מחמם את הלב, זה נותן הרבה כוחות".

"אחרי יום הזיכרון אני חוזר הביתה מותש - נפשית וגם פיזית, זה לא פשוט" טען אברמסון לסרוגים. "אבל הכל בפרופורציות הנכונות. יש כל כך הרבה משפחות שכולות. יש כל כך הרבה חיילים שנמצאים עכשיו בכל מקום אפשרי ומגנים עלינו. אז מה אנחנו נבכה על זה שקשה לנו?".

לקראת סיכום הראיון, החזן הצבאי חייך שוב. "אני עולה עם משא כבד על הכתפיים, אבל בידיעה שאני שליח ציבור של משפחות שכולות בישראל ושל עם ישראל כולו". ואולי זה בדיוק מה שנשמע בקולו.