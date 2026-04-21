זיכרון תחת אש: לוחמי צה"ל מצדיעים לנופלים בחזית

גם בשיא הלחימה, מקפידים לוחמי צה"ל לעצור ולהתייחד עם זכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. צפו בתיעוד

יום הזיכרון לחללי צה"ל: גם כשהאדמה רועדת והלחימה בעיצומה, לוחמי צה"ל לא שוכחים את אלו שבזכותם הם עומדים שם היום.

בתיעודים המגיעים מכל רחבי המדינה ומעבר לגבולותיה, נראים כוחות היבשה, האוויר והים כשהם עוצרים את נשימתם למשמע צפירת הזיכרון.

מחטיבות הצנחנים וגולני בדרום לבנון, דרך לוחמי "נצח יהודה" ברצועת עזה ועד לכוחות חיל הים הפועלים מול חופי המדינה – המדים המאובקים והנשק שביד לא מנעו מהם לעמוד בדום מתוח ולהצדיע.

דובר צה"ל

השנה, יום הזיכרון מקבל משמעות מצמררת ומוחשית במיוחד עבור הכוחות בשטח. לצד המשימות המבצעיות המורכבות, הלוחמים מצעידים וזוכרים את הנופלים.



