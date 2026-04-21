חוגגים עצמאות בצפון השומרון: עצרת חגיגית ביישוב שא-נור

יום העצמאות מועצת שומרון תקיים עצרת מרכזית בשא-נור לציון התחדשות ההתיישבות, שתכלול הפעלות לילדים והופעה של ביני לנדאו. ראש המועצה יוסי דגן: "אין מתאים יותר מיום העצמאות להתחבר לצפון השומרון ולהיות שותפים בבניין המולדת מחדש"

חגיגות יום העצמאות בשומרון: השנה יעמדו האירועים בסימן התחדשות ההתיישבות היהודית בצפון השומרון, עם עצרת עצמאות מרכזית וחגיגית שתתקיים ברחבת המצודה ביישוב המתחדש שא-נור. האירוע המרכזי ילווה בהופעה מלאה של הזמר והיוצר ביני לנדאו, ויהווה את מוקד החגיגות של המועצה האזורית שומרון, לצד שלל הפעלות וסיורים למשפחות ברחבי האזור.

הפעילות בשא-נור תתקיים לאורך כל היום, בין השעות 9:00 ל-16:00, ותכלול מתנפחים, שחקני רחוב והפעלות לילדים. שיא האירוע יתרחש בשעה 13:00, אז תחל העצרת המרכזית החגיגית. העצרת תציין את התקומה ואת חזרת החיים ליישובים שנעקרו, והכניסה אליה, כמו לכלל הפעילויות במקום, תהיה חופשית.

שא-נור צילום: אליחי מנחם

במקביל לעצרת בשא-נור, בין השעות 11:00 ל-16:00, המועצה יחד עם מרכז סיור ולימוד שומרון, מרכז גוש קטיף ותיירות שומרון, מזמינים את הציבור לסיורים מרתקים ביישובי התקומה. ההתניידות תתבצע ברכבים פרטיים, באופן עצמאי וללא תשלום. המטיילים אינם מחויבים לנסוע במסלול מוגדר מראש, אלא יכולים להגיע לאחת מנקודות היציאה, לקבל מפה, ולבחור לאילו מנקודות העניין לנסוע ישירות בקצב שלהם. בכמה נקודות, שבהן תבחרו לבקר, תחכה לכם הדרכה מסודרת.

ניתן להגיע לקבלת מפות באחת משתי נקודות היציאה:

נקודת יציאה שבי שומרון: משער גנות. הנקודות המוצעות לביקור באזור: תחנת הרכבת סבסטיה, שבה יש הדרכה. חומש, שבה יש הדרכה. שא-נור, שבה יש הדרכה.

נקודת יציאה מבוא דותן: הנקודות המוצעות לביקור באזור: שא-נור, חומש וחוות שובה ישראל.

לצד אירועים אלו, תיירות שומרון נערכת לקליטת המוני המטיילים. כל המעיינות בשומרון נוקו ומוכנים לקראת החג, ובמתחמי המעיינות מחכים למבקרים שולחנות פיקניק ומרחבים מוסדרים למנגל המסורתי. בנוסף, מרכז מורשת אלון מורה יהיה פתוח לקהל הרחב ללא תשלום, לאחר שנבחר לאחד מ-78 אתרי המורשת שפותחת המועצה לשימור אתרים ברחבי הארץ.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, קרא לציבור הרחב להגיע לחזק. "הכי מרגש ביום העצמאות להתחבר בחזרה לצפון השומרון. העצרת בשא-נור והסיורים במרחב הם אמירה לאומית ברורה: אנחנו חוזרים הביתה, מתקנים את פשע הגירוש ומעמיקים את השורשים שלנו בחומש, בשא-נור ובכל רחבי השומרון" אמר. "ביום חגה של מדינת ישראל, אנו מזמינים את כולם להצביע ברגליים ולחגוג יחד איתנו את בניין הארץ".