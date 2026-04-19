המונים חגגו את החזרה הרשמית ליישוב שא-נור שנעקר בגירוש

המוני בני אדם חגגו הבוקר בטקס לאומי את החזרה הרשמית ליישוב שא-נור שבצפון השומרון. החגיגות מתקיימות יותר מ-20 שנה לאחר עקירת היישוב במסגרת חוק ההתנתקות בשנת 2005. באירוע השתתפו שרים, חברי כנסת, אנשי חומש תחילה, ראשי ישיבת חומש, מגורשי חומש ושא-נור, רבנים, הנהגות הישובים בשומרון וכן ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שנעקר בעצמו מהיישוב שא-נור בגירוש.

בין המשתתפים היו: רב השומרון הרב אליקים לבנון, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר המשפטים יריב לוין, שרת ההתיישבות אורית סטרוק, שר התיירות, הבריאות, השיכון והרווחה חיים כ"ץ, השר במשרד האוצר זאב אלקין, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ יולי אדלשטיין, ח"כ יריב לוין חכ אריאל קלנר וח"כ אתי עטייה, זאב חבר זמביש מזכל אמנה, וראש מועצת אורנית אור פירון זומר.

החזרה הרשמית ליישוב היא השיא של אחד המאבקים ההיסטורים והמשמעותיים שהיו אי פעם במדינת ישראל, כמעט 21 שנים לאחר הגירוש הצליחה מועצה אזורית שומרון והעומד בראשה יוסי דגן ואנשי חומש להביא לביטול חוק ההתנתקות וחזרה לשא-נור ויישובי צפון השומרון. המועצה, אשר איבדה ארבעה מיישוביה במהלך הגירוש, הובילה יחד עם פעילים רבים את המאבק העיקש לביטול חוק ההתנתקות, מאבק שהגיע כעת לאבן דרך היסטורית עם החזרת הנוכחות למקום.

יוסי דגן: "להחיל ריבונות מלאה ביו"ש"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, בטקס השיבה לשא-נור: "היום אפשר להגיד: הרוח, האמונה, הנחישות והדמעות ניצחו! חזרנו לחומש, חזרנו לשא-נור, נחזור בקרוב בעזרת השם לגנים וכדים ונקים עוד יישובים רבים וחדשים בצפון השומרון. יהיו כאן פי 20, 30 ו-40 יהודים בעזרת השם״

״אנחנו עומדים כאן בצורה ממלכתית אמיתית, יחד עם ממשלת ישראל. ואנחנו אומרים כאן קבל עם ועולם: עם ישראל חי ועם ישראל מנצח!

ומכאן נשאב כוחות לחזק את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאנחנו מודים לו על העמידה הזקופה ועל השותפות במהלך של החזרה לצפון השומרון, להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון״.

שר הביטחון ישראל כ״ץ אמר במקום: ״אנו מקדמים בימים אלה את התכנון ל⁠העתקת החטיבה המרחבית מנשה מעין שמר לתל דותן, וכן את העתקתה של חטיבה מרחבית בנימין. אנו שואפים להוביל בהקדם גם את העתקת חטמ"ר עציון וגדוד חרסינה בקריית ארבע – ופועלים על מנת לגייס לכך את התקציבים הנדרשים״.

הוא הוסיף ואמר כי ״הסדרתן של יותר מ-140 חוות ביהודה ושומרון בקרוב, מהווה צעד נוסף לחיזוק ההתיישבות והחלשת הניסיונות הפלסטיניים להתבסס באיזור. כאן המקום להביע תודה והערכה לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי במימוש מהלכים אלו, לשר האוצר סמוטריץ' על העשייה המשותפת לקידום הישגים אלו, לראש מועצת יש"ע ישראל גנץ ולראשי ההתיישבות, וכמובן לך, ראש המועצה יוסי דגן, על השותפות לכל אורך הדרך״.

סמוטריץ': "מבטלים את חרפת הגירוש"

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳, מוביל החלטת הקבינט להכשרת היישוב שא-נור, בירך: ״ביום המרגש הזה אנו זוכים לבצע תיקון היסטורי לגירוש הנפשע מצפון השומרון. אנחנו מבטלים את חרפת הגירוש, הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית, ושבים ליישוב שא-נור. זה יום חג להתיישבות, ויום חג למדינת ישראל״.

״אני רוצה להודות לשר הביטחון ישראל כ״ץ על שיתוף הפעולה, לראש המועצה יוסי דגן ולחברי גרעין שא-נור הגיבורים ששמרו את הזיכרון ודרישת השיבה במשך עשרים שנה וזוכים לממש אותה ולחזור לביתם. כמו שאנחנו מוחקים את חרפת הגירוש בצפון השומרון, נמשיך לדרוש למחוק את חרפת הגירוש גם בעזה ולחזור להתיישב גם בה. ההתיישבות היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל בכל רחבי הארץ״.

שר התיירות, הבינוי והשיכון, הרווחה והבריאות, חיים כץ: "חיכינו 21 שנה לחזור לרגע הזה שנממש את זכותנו לישוב ארץ ישראל בשביל לבנות ולהיבנות לדורות. במרד נגד ההתנתקות נלחמנו בהחלטה לפינוי וגם כשלא הצלחנו לשנות בזמן אמת- האמנו שנתקן בעתיד. חנוכת היישוב שא-נור היא רגע של צדק היסטורי, במקום שבו עקרו, ננטע שורשים עמוקים עוד יותר".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה בטקס: ''ביום הזה ב' באייר, לפני 44 שנים בוצעה לראשונה עקירת ישובים יהודים מא"י: בשליחות הממשלה והכנסת, ובביצוע צה"ל, נעקרו העיר ימית וישובי סיני. עם ישראל בחר אז להרוס ולעקור במקום לבנות וליטוע.

היום אנחנו עושים תשובה לאומית גדולה: הממשלה אישרה, הכנסת חוקקה, התקציב אושר, הצבא קיבל את הפקודה הנכונה, והישוב שנעקר מוקם מחדש. נמשיך בדרך הזו ונשוב לכל מרחבי ארצנו כולם''.

הרב אליקים לבנון: "מרגישים את פעמי הגאולה"

רב השומרון, הרב אליקים לבנון: "לפני כמעט 21 שנה עמדנו בבכי ובדמעות בגוש קטיף ובצפון השומרון, והנה אנחנו עומדים היום בפני תקומה אדירה - חזרה לבניין היישובים שנהרסו בצפון השומרון. כאן בשא נור אנו חשים את פעמי הגאולה ובעזרת השם תבנה כאן עיר גדולה. עינינו נשואות גם לחבל עזה מתוך אמונה בתורה ובצדקת הדרך".

הרב דב ליאור מסר: "ברצוני לברך את החלוצים משפחות שאנור היקרים ששבים בימים אלו לבתיהם בשאנור ומתקנים את חטא המרגלים של דורנו. חיזקו ואימצו, ובעזרת השם נזכה במהרה לחזור להתיישבות יהודית מליאה בכל ישובי צפון השומרון שפונו ובכל מרחבי עזה וגוש קטיף".

השר אלקין: " אנחנו כאן נגד כל הסיכויים"

השר זאב אלקין: "אנחנו כאן נגד כל הסיכויים, מה שהיה נראה רחוק ובלתי אפשרי הפך למציאות. היישוב חוזר ביד רמה ובתמיכת ראש הממשלה, אנשים לא יאמינו כמה יישובים הוקמו בקדנציה אחת, ויש פה נס. בעזרת השם יבואו היישובים הבאים אחרי שא נור. לכולנו כאן יש עוד חזון, שהיישובים האלה במהרה בימינו יהפכו ליישובים בשטח הריבוני של ישראל, וגם זה ימומש

ח״כ אריאל קלנר: "החזרה לשאנור עבורי זה רגע אישי מרגש. נאבקתי נגד הגירוש, והייתי מפעילי ״חומש תחילה״ מיד לאחריו, כשעצם הרעיון לחזור נראה אז דמיוני. החזרה היא ההוכחה - שום כוח בעולם לא יוכל לנתק את הקשר בין עם ישראל לארצו".

חה״כ אתי חוה עטיה יו״ר הוועדה לעובדים זרים: "זהו תיקון עוול ובעזרת השם שנזכה להקמת יישובים רבים בצפון השומרון ולהגעתם של יהודים רבים בשומרון, וכמובן החלת הריבונות במהרה"

יצחק צוקרמן שחוזר עם משפחתו לשא-נור: "הסיפור פה הוא החיבוק הגדול שאנחנו מקבלים מעם ישראל בחודש האחרון והכוח העצום שזה נותן לנו. ההבנה שעם ישראל חוזר ולא אנחנו כקבוצה של יחידים שבחרו להתיישב באיזו נקודה עם היסטוריה כזו או אחרת"