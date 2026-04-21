הפסקת האש קורסת: טראמפ תוקף את איראן בכמה חזיתות

הנשיא טראמפ משנה גישה ועולה שוב להתקפה נגד איראן, במה שנראה כמו מתקפת לחץ משולב של הנשיא והצי האמריקאי

במה שנראה כשינוי גישה ורטוריקה מהימים האחרונים, בהם הנשיא נשמע אופטימי לחלוטין על הסיכוי להשלים את הפסקת האש ולהשיג עסקה כוללת עם איראן, טראמפ תוקף כעת את איראן ברשתות החברתיות, בזמן שהצי האמריקאי עושה את אותו דבר בים.

הודעת טראמפ צילום: ללא קרדיט

הנשיא טראמפ יצא בהודעה זועמת לפני דקות אחדות כנגד איראן, טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית בבעלותו בו תקף את איראן והודיע: "איראן הפרה את הפסקת האש ביננו פעמים רבות!".

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

במקביל לכך, דקות בודדות קודם, הודיע הצי האמריקאי כי השתלט על ספינה איראנית נוספת תחת סנקציות בינלאומיות שניסתה לחצות את קו המצור של ארה"ב על מיצרי הורמוז.

מהפנטגון נמסר לפני זמן קצר כי: "במהלך שעות הלילה ביצעו כוחות אמריקאים פשיטה ימית על ספינה השטה ללא דגל לאומי, הנמצאת תחת סנקציות בינלאומיות, תחת השם "M/T TIFANI". כמו שתיארנו בעבר, אנו מחויבים לאכיפה ושיבוש של מסלולי האספקה הבלתי חוקיים של איראן, מים בינלאומיים לא ישמשו כמחבוא לכלים תחת סנקציות בינלאומיות".