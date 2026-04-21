אב ל-73 ילדים: עובדות מרתקות שלא ידעתם על ישראלים

לקראת יום העצמאות קבלו מספר עובדות שכנראה לא ידעתם על ישראלים. וגם, מהם השמות הכי סמליים למדינת ישראל?

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה היום (שלישי) רשימת שמות הקשורים להווי הישראלי, לרגל חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.

ברשות בדקו לכמה ישראלים וישראליות יש שמות שמבטאים את רוח המדינה: חירות, דרור, תקווה, עצמאות ועוד.

השמות הללו משקפים ערכים, חלומות וסיפורים אישיים שהפכו לחלק מהזהות הישראלית.

שמות העצמאות של ישראלים וישראליות: תקוה - 17 בנות, מתוכן 1 ילידת שנת 2025, ניצחון - 3 בנים, חירות - 9 בנים, 337 בנות, מתוכם 12 ילידי 2025.



אייר - 379 בנים, 817 בנות, 136 ילידי 2025, דרור - 8,418 בנים, 940 בנות, 141 ילידי 2025, עצמאות - 5 בנים, 8 בנות, ישראל - 68,699 בנים, 4,313 בנות, 1,813 ילידי 2025.

ישראלה - 1,541 בנות, מתוכן 2 ילידות 2025 ומדינה - 233 בנות.

ישראלי אב ל-73 ילדים

והנה עובדות מרתקות על ישראלים וישראליות, שאולי לא ידעתם: ידעתם ששיא מספר הילדים להורה אחד בישראל עומד על 73 ילדים, כאשר נמצא ישראלי שהוא אב ל-73 ילדים וישראלית שהיא אם ל-22?

ידעתם ששיא מספר הבנות להורה אחד בישראל הוא 40 בנות, כאשר נמצא ישראלי שהוא אב ל-40 בנות ונמצאה ישראלית שהיא אם ל-15?

ידעתם שמספר הבנים הגבוה ביותר שנרשם להורה אחד הוא 33 בנים, כאשר האב הוא אב ל-33 בנים והאם היא אם ל-15?

ולסיום - ניתן כבוד לישראלים שהם ילידי וילידי 1948, שנת הקמת המדינה: 64,230 ישראלים וישראליות חוגגים השנה יום הולדת 78 ביחד עם המדינה.