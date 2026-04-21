אב ל-73 ילדים: עובדות מרתקות שלא ידעתם על ישראלים

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה היום (שלישי) רשימת שמות הקשורים להווי הישראלי, לרגל חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.
ברשות בדקו לכמה ישראלים וישראליות יש שמות שמבטאים את רוח המדינה: חירות, דרור, תקווה, עצמאות ועוד.
השמות הללו משקפים ערכים, חלומות וסיפורים אישיים שהפכו לחלק מהזהות הישראלית.
שמות העצמאות של ישראלים וישראליות: תקוה - 17 בנות, מתוכן 1 ילידת שנת 2025, ניצחון - 3 בנים, חירות - 9 בנים, 337 בנות, מתוכם 12 ילידי 2025.
אייר - 379 בנים, 817 בנות, 136 ילידי 2025, דרור - 8,418 בנים, 940 בנות, 141 ילידי 2025, עצמאות - 5 בנים, 8 בנות, ישראל - 68,699 בנים, 4,313 בנות, 1,813 ילידי 2025.
ישראלה - 1,541 בנות, מתוכן 2 ילידות 2025 ומדינה - 233 בנות.
ישראלי אב ל-73 ילדים
והנה עובדות מרתקות על ישראלים וישראליות, שאולי לא ידעתם: ידעתם ששיא מספר הילדים להורה אחד בישראל עומד על 73 ילדים, כאשר נמצא ישראלי שהוא אב ל-73 ילדים וישראלית שהיא אם ל-22?
ידעתם ששיא מספר הבנות להורה אחד בישראל הוא 40 בנות, כאשר נמצא ישראלי שהוא אב ל-40 בנות ונמצאה ישראלית שהיא אם ל-15?
ידעתם שמספר הבנים הגבוה ביותר שנרשם להורה אחד הוא 33 בנים, כאשר האב הוא אב ל-33 בנים והאם היא אם ל-15?
ולסיום - ניתן כבוד לישראלים שהם ילידי וילידי 1948, שנת הקמת המדינה: 64,230 ישראלים וישראליות חוגגים השנה יום הולדת 78 ביחד עם המדינה.
תגובות