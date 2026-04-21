הדתיות האלה מדליקות משואה: ספיישל עצמאות בסרוגים

בספיישל יום העצמאות של תוכנית “הדתיות האלה”, מתכנס פאנל נשי יוצא דופן לשיחה חדה, כנה ולעיתים גם לא נוחה — על חופש, זהות, קריירה והחיים עצמם בתוך מדינה שבה שום דבר כבר לא מובן מאליו. צפו

האם אנחנו באמת עם חופשי בארצנו — או שהחופש הפך למשהו חלקי, כזה שתלוי במציאות שלא מפסיקה להכתיב לנו את החיים?

במפגש בין יעל ארד, אתי כרייף, מיכל מיליגרום והדס פוקס, עולות שאלות שלא תמיד נעים לשאול: איך מתכננים עתיד כשכל תוכנית יכולה להשתנות בן רגע? האם עצמאות אישית בכלל אפשרית כשמציאות לאומית חזקה נכנסת לכל פינה בחיים? ומה קורה כשהחלום להיות חופשי מתנגש עם החיים עצמם?

השיחה נעה בין האישי ללאומי: איך מתכננים חיים, קריירה או עתיד בתוך מציאות ישראלית שמשתנה כל הזמן? האם אפשר להיות אדם עצמאי באמת כשהמדינה נוכחת בכל רובד של החיים? ומה קורה כשהכלל הופך למרכז, והפרט נדרש להתאים את עצמו?

אחד הצירים המרכזיים בפאנל הוא מקומה של האישה. מהמעבר מעצמאות שהייתה בעבר כמעט “מושג גברי”, אל עוצמה נשית שהולכת והופכת למיינסטרים. המשתתפות מדברות בפתיחות על תקרות זכוכית, על הדרך הלא פשוטה לעמדות השפעה, ועל השינוי התרבותי שמתחולל בחברה הישראלית – גם בתוך העולם הדתי, שבו נשים כבר מובילות, יוזמות ומפתחות קריירה משמעותית.

לצד זה, עולות גם שאלות לא פשוטות: האם בכלל יש צורך להמשיך לעסוק בפערים בין גברים לנשים, או שמדובר בשיח שמאבד רלוונטיות? המתח בין הקולות השונים – בין מי שמבקשות להמשיך להיאבק לבין מי שמרגישות שהמציאות כבר השתנתה – יוצר פאנל חי, לעיתים גם מעורר התנגדות, אבל בעיקר כזה שלא נשאר אדיש.

זהו מפגש בין עולמות – דתי וחילוני, אישי וציבורי, ישן וחדש – שמנסה לגעת בשאלה הגדולה: מה המשמעות של חופש, עבור האדם הפרטי, בתוך מדינה שבה המציאות הלאומית נוכחת בכל רגע.