איריס חיים: אני לא אומרת שיותם "נפל"

האם השכולה איריס חיים, אימו של החלל החטוף יותם חיים ז"ל שנהרג מאש כוחותינו, מעניקה הבוקר את תפיסתה לשכול ואומרת כי אינה אומרת שבנה "נפל".

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמרה חיים: "יש הרבה שאומרים שהזמן לא מרפא, אבל אני כן מרגישה שאנחנו עוברים תהליך עם עצמנו ועם יותם - להבין את סיפור הגבורה ואת השליחות שלו".

"אני לא אומרת 'נפל' – אני אומרת 'עלה'. גם על יותם וגם על כל הגיבורים שלנו. הדיבור שלי הוא ממקום מחזק, והוא אפילו מתחזק עם הזמן. לפני הכל יש לי תחושת מחויבות למדינה - אין לנו צבא אחר ואין לנו מישהו אחר שילחם. אם אני אטיל רפש ואם רק אכעס ואאשים, אז איזו מדינה תהיה לנו?".

"גם החייל שפגע ביותם שאל אותי איך אני לא כועסת. אמרתי לו - אתה עשית את מה שהוטל עליך, לא בכוונה. אני בוחרת להפנות את הכאב למקום מרפא, למצוא בתוכי את הריפוי, ולהבין שיותם לא סתם נהרג - יש משמעות למה שהוא עשה"