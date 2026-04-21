מבזקים
סרוגים

היערכות שיא באיראן: "ערוכים לתגובה מוחצת"

הגנרל עלי עבד א-לאהי, האחראי על התיאום בין משמרות המהפכה לצבא איראן, מזהיר מפני השלכות הפרת ההבנות המדיניות

ד' אייר התשפ"ו
טילים איראניים צילום: Matyas Rehak / שאטרסטוק

איראן ממשיכה להחריף את הטון המאיים מול הקהילה הבינלאומית וישראל. גנרל עלי עבד א-לאהי, מפקד מטה "ח'אתם אל-אנביאא'" – מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים – הבהיר היום (שלישי) כי הכוחות האיראניים נמצאים במוכנות שיא.

עבד א-לאהי, המשמש כדמות המפתח לתיאום המבצעי בין משמרות המהפכה לצבא איראן בזמני חירום, הצהיר: "אנו ערוכים לתגובה מוחצת אם האויב יפר את ההסכמים". דבריו מגיעים על רקע המתיחות הביטחונית והשיח סביב הסטטוס-קוו המדיני באזור.

מטה "ח'אתם אל-אנביאא'" נחשב לגוף העליון המנהל את המערכות הצבאיות של הרפובליקה האסלאמית, והצהרתו של העומד בראשו נועדה להעביר מסר של הרתעה ומוכנות לחידוש הלחימה במקרה של קריסת ההבנות.

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה