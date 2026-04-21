היערכות שיא באיראן: "ערוכים לתגובה מוחצת"

הגנרל עלי עבד א-לאהי, האחראי על התיאום בין משמרות המהפכה לצבא איראן, מזהיר מפני השלכות הפרת ההבנות המדיניות

איראן ממשיכה להחריף את הטון המאיים מול הקהילה הבינלאומית וישראל. גנרל עלי עבד א-לאהי, מפקד מטה "ח'אתם אל-אנביאא'" – מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים – הבהיר היום (שלישי) כי הכוחות האיראניים נמצאים במוכנות שיא.

עבד א-לאהי, המשמש כדמות המפתח לתיאום המבצעי בין משמרות המהפכה לצבא איראן בזמני חירום, הצהיר: "אנו ערוכים לתגובה מוחצת אם האויב יפר את ההסכמים". דבריו מגיעים על רקע המתיחות הביטחונית והשיח סביב הסטטוס-קוו המדיני באזור.

מטה "ח'אתם אל-אנביאא'" נחשב לגוף העליון המנהל את המערכות הצבאיות של הרפובליקה האסלאמית, והצהרתו של העומד בראשו נועדה להעביר מסר של הרתעה ומוכנות לחידוש הלחימה במקרה של קריסת ההבנות.