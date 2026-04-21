כ"ץ: "ציר הרשע ספג מכות אנושות, מטרת העל - פירוק חיזבאללה"

שר הביטחון נואם במעמד הקראת שמות החללים בהר הרצל, ומאיים על חיזבאללה: "נעים קאסם ישלם באובדן בתים ושטח, ממש כמו החמאס ורפיח ובבית חאנון בעזה - עד שישלם גם באובדן ראשו"

שר הביטחון ישראל כ"ץ מתייחס לאיומים הביטחוניים על ישראל היום (שלישי) במעמד הקראת שמות הנופלים בהיכל הזיכרון בהר הרצל: "בין כל מערכות ישראל מחבר קו ישיר ומובהק: מדינת ישראל עודנה נאבקת על קיומה ועל עתידה – ועצמאותנו אינה עניין שניתן לנו ללא תמורה".

כ"ץ הוסיף כי "נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון ונעים קאסם יחריב אותה וישלם באובדן בתים ושטח - ממש כמו החמאס ברפיח ובבית חאנון בעזה - עד שישלם גם באובדן ראשו כפי שהיה עם קודמו וקודם קודמו ועם כל ראשי ציר הרשע ששוכנים יחד בתחתית הגיהינום".

לדברי שר הביטחון: "מטרת העל של המערכה בלבנון היא פירוק החיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל יישובי הצפון - בשילוב של צעדים צבאים ומדיניים. אם ממשלת לבנון תוסיף לא לעמוד בהתחייבותה - צה"ל יעשה זאת בהמשך הפעילות הצבאית".