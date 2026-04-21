הרוג בתאונה עם רכב של שר בממשלה

נער רכוב על אופניו נדרס למוות על ידי רכב מיחידת "מגן" המאבטחת בכירים; המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע הקשה

אירוע קשה התרחש הבוקר (שלישי) בצומת בית ענות, כאשר רכב מבצעי השייך ליחידת "מגן" – היחידה הממלכתית לאבטחת שרים ובכירים במשרד ראש הממשלה – היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית.

מהפרטים הידועים עד כה עולה כי הרכב, שמשמש כחלק ממערך האבטחה של אחד משרי הממשלה המתגורר באזור חברון, פגע בנער פלסטיני שרכב על אופניו בצומת. כתוצאה מעוצמת הפגיעה, הנער נפצע באורח אנוש.

מאמצי ההחייאה כשלו בזירה

צוותי רפואה שהוזעקו במהירות לזירת התאונה העניקו לנער טיפול ראשוני וביצעו בו פעולות החייאה ממושכות בניסיון להציל את חייו, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו במקום.

כוחות משטרה שהגיעו לצומת סגרו את הזירה והחלו באיסוף ממצאים. בוחני תנועה פתחו בחקירה מקיפה כדי לבדוק את נסיבות התאונה, האם הרכב היה בנסיעה מבצעית ומה הוביל לפגיעה הקטלנית.

יחידת "מגן" טרם הגיבה

יחידת "מגן", האמונה על שלומם של שרי הממשלה ופועלת כיחידה מקבילה ליחידה לאבטחת אישים בשב"כ, טרם פרסמה הודעה רשמית בנוגע למקרה. נכון לעכשיו לא נמסר האם השר עצמו שהה ברכב או בשיירה בזמן התאונה.

חקירת המשטרה נמשכת.