בגיל 63: המוזיקאי הישראלי הלך לעולמו

עולם המוזיקה הישראלי נפרד אמש (שני) מאחד הקולות הייחודיים והבולטים בסצנת האינדי והרוק. אביב מארק, סולן להקת "סאבווי סאקרס" ואיש סאונד מוערך, הלך לעולמו בגיל 63 לאחר סיבוכים שנבעו ממחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD).

מארק, שנולד וגדל בתל אביב, נשם מוזיקה מגיל צעיר. כבר כנער בן 14 זכו מאזיני גלי צה"ל להכירו כשהגיש פינה קבועה על להקת ה"ביטלס". בהמשך דרכו המקצועית הפך לאחד מאנשי הסאונד המבוקשים בתעשייה, ועבד צמוד עם ענקי מוזיקה כמו שלמה ארצי, משינה ודני סנדרסון.

המעבר לקדמת הבמה: עידן ה"סאבווי סאקרס"

בשנת 1992 החליט מארק לעבור אל מאחורי המיקרופון והקים את להקת "סאבווי סאקרס". הלהקה, שהוציאה שני אלבומים, הפכה לשם נרדף לרוק בועט ולא מתחנף עם שירים כמו "אני לא שומע", "חרא מדינה" ו"את נוסעת".

למרות שהאלבומים לא זכו להצלחה מסחרית מסחררת בזמן אמת, הם קיבלו מעמד של אלבומי פולחן ונחשבים עד היום לאבני דרך משמעותיות בהתפתחות האינדי הישראלי. הלהקה התפרקה בשנת 1998, בין היתר בשל פציעה קשה ברגלו של מארק שהקשתה על הופעותיו.

שיתופי הפעולה עם בכירי האמנים

מארק לא הפסיק ליצור גם לאחר פירוק להקתו. בשנת 2004 הקים את ההרכב "אביב מארק והפילהרמונית", סוג של סופרגרופ מקומי שכלל שמות כמו יהלי סובול (מוניקה סקס) ודניאל זייבלט (כנסיית השכל). לאורך השנים שיתף פעולה עם דמויות מפתח נוספות כמו מאור כהן, ג'נגו ורם אוריון.

בשנותיו האחרונות, ככל שהחמיר מצבו הבריאותי, נרתמה קהילת המוזיקה לעזרתו ואף נערך עבורו מופע התרמה מיוחד. למרות הקשיים הפיזיים, מארק המשיך להקליט וליצור כמעט עד יומו האחרון, כשהוא מתעל את ההתמודדות עם המחלה והכאב לתוך הטקסטים והצלילים שלו.