"בזכותכם נחגוג עצמאות": פקודת הקשר המרגשת של מח"ט גולני

אל״ם עדי גנון פנה ללוחמיו רגע לפני יציאה למבצע מבצעי: "השנה לא נוכל להתייחד עם המשפחות כפי שרצינו, אך המקום בו אנו עומדים הוא הזיכרון הטוב ביותר"

בעיצומו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ובצל המתיחות הביטחונית המתמשכת, פנה היום (שלישי) מפקד חטיבת גולני, אלוף-משנה עדי גנון, ללוחמיו ומפקדיו ברשת הקשר החטיבתית. בדבריו, שילב המח״ט בין השכול הכבד שמלווה את החטיבה לבין המשימות המבצעיות המיידיות העומדות לפתחה.

״עם ישראל כולו מתייחד בשעה זו עם זכר הנופלים, הבנים והחברים,״ פתח אל״ם גנון את פקודת הקשר המיוחדת. בדבריו התייחס המח״ט לאתגרי התקופה המונעים מהלוחמים לפקוד את בתי העלמין לצד המשפחות השכולות: ״גם השנה לא נוכל להתייחד עם המשפחות כפי שהיינו רוצים, אבל המקום בו אנו עומדים השנה הוא הזיכרון הטוב ביותר״.

בדבריו הדגיש המח״ט כי הקשר בין הזיכרון לבין העצמאות אינו סמלי בלבד, אלא מתבטא בפעילות המבצעית בשטח. הוא חשף כי בעוד כיממה צפויה החטיבה לצאת למשימה נוספת: ״בעוד 24 שעות, בזמן שנצא לעוד מבצע, תדעו שבזכות הנופלים, בזכותכם ובזכות עוד אלפי לוחמים כמוכם, ובזכות המשפחות שלכם בעורף – מדינת ישראל תוכל לחגוג את יום העצמאות״.