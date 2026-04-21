"הזמן עובר, הגעגוע גובר": ירדן ביבס בפוסט מצמרר לזכר משפחתו

במציאות בלתי נתפסת של שבי וכאב, מצא ירדן ביבס את הכוחות להנציח את יקיריו בפוסט מרגש לרגל יום הזיכרון. ירדן, שנחטף לעזה בנפרד ממשפחתו באותה שבת שחורה, התייחס בכאב עמוק לרצח אשתו שירי, ושני ילדיו הקטנים – אריאל וכפיר – שסיפורם הפך לאחד הסמלים הקשים ביותר של מלחמת חרבות ברזל.

"הזמן עובר, הגעגוע גובר, את החלל שנשאר שום דבר לא ימלא", כתב ירדן בפוסט שהכה גלים ברשתות החברתיות. הוא הוסיף והזכיר גם את הוריה של שירי, יוסי ומרגיט סילברמן, ואת הכלב המשפחתי טונטו: "אוהבים אתכם הכי בעולם, תמיד בעולם. לנצח תהיו בליבנו".

ירדן ביבס לבני משפחתו שנרצחו: "בלעדיכם החגים לא חגים בשבילי"

מילותיו של ירדן מהדהדות את הטרגדיה הכפולה של משפחת ביבס, שנותרה בלב הקונצנזוס הישראלי. ביום שבו המדינה כולה מתייחדת עם חלליה, דבריו של ירדן מזכירים לנו את המחיר האנושי הכבד ואת החלל העצום שנותר בלבם של אלו ששרדו את הטבח ב-7 באוקטובר.