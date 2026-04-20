"הבן יקיר לי": ראשי ישיבות מדברים על בניהם הלוחמים. צפו

"הבן יקיר לי" הוא סרט דוקומנטרי העוסק בלוחמים בני ישיבות ההסדר, דרך עיניהם של שני ראשי ישיבות - הרב יעקב מדן שבנו אלישע נפצע קשה בעזה והרב תמיר גרנות שבנו אמיתי הי"ד נהרג בגבול הצפון. צפו

הערב הוקרן בהקרנת בכורה ארצית, הסרט הדוקומנטרי החדש "הבן יקיר לי", פרי יצירתו של הבמאי נועם דמסקי מגוש עציון. הסרט, שהופק בשיתוף פעולה של תאגיד השידור הישראלי וקרן קולנוע שומרון, שודר בפריים טיים של ערב יום הזיכרון בתאגיד השידור הציבורי.

נושא הסרט הוא הלוחמים בני הציונות הדתית, נושא שמקבל משנה תוקף מאז ה-7 באוקטובר, לאור האחוז הגבוה של לוחמים ונופלים בני יהודה ושומרון והציבור הדתי-לאומי.

ראש הישיבה איבד את בנו; בנו של ראש הישיבה נפצע קשה

במרכז היצירה התיעודית עומדים סיפורה של ישיבת הר עציון (ה"גוש"), שאיבדה שורה ארוכה מתלמידיה ובוגריה בקרבות. הסרט מלווה את ראש ישיבת הגוש הרב יעקב מדן ואת ראש ישיבת אורות שאול הרב תמיר גרנות, בהתמודדותם עם האובדן הקשה של התלמידים.

אבל גם המחיר האישי: סיפורם האישי והמטלטל של הרב יעקב מדן, שבנו אלישע נפצע קשה ואיבד את שתי רגליו במלחמת חרבות ברזל לצד הרב מידן מלווה הסרט את סיפורו של הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב. ששכל את בנו אמיתי במלחמת חרבות ברזל. הסרט מלווה את ההתמודדות שלו כאב שכול ששולח את תלמידיו לקרב.

ראש המועצה האזורית שומרון ויו"ר הקרן יוסי דגן עמד על משמעות היצירה ואמר: "מאז השבעה באוקטובר, כולנו עדים להקרבה העצומה ולאחוז הגבוה של הלוחמים מיהודה ושומרון והציונות הדתית לצד לוחמים מכל הארץ, שמחרפים את נפשם בחזית.

הסרט 'בן יקיר לי' הוא מסמך היסטורי וחשוב, המביא לראשונה את הסיפור של לוחמי הציונות הדתית ואת רוח המסירות של ישיבות ההסדר. קרן קולנוע שומרון קמה בדיוק בשביל רגעים כאלה - כדי להביא קולות שלא נשמעו עד היום בקולנוע הישראלי לקדמת הבמה".

יוצר הסרט, הבמאי נועם דמסקי, שיתף בתהליך היצירה ואמר: "כבמאי אני מחפש את האדם מאחורי הסיסמאות והכותרות. זכיתי ללוות שתי דמויות מדהימות שבאומץ ובכנות חשפו מחשבות, רגשות, משברים וכאבים, מאפשרות לצופה לצאת מהסטיגמה של רב וישיבה ולראות את האדם. ביימתי את הסרט לא כדי לצאת עם אמירות, אלא כדי לספר סיפור שיש בו הרבה שאלות.

אני מקווה שההזדמנות שלי להביא את הסרט בפריים-טיים ציבורי, בערב יום הזיכרון אחרי החדשות, יעשה חיבורים וקשרים בין עולמות ואנשים שונים, באמירה שבתוך כל מה שאנחנו שונים, כאדם לאדם אני מזדהה, מבין ואולי גם אוהב, גם את מי ששונה. בטח כשמדובר בציבור הציונות הדתית, ששילם במלחמה הזו מחיר יקר ואיבד רבים כל כך מטובי בניו".



