לראות ולדמוע: האירוע המרכזי 'שירים לזכרם' בכנסת

האירוע המרכזי בליל יום הזיכרון הוא "שרים לזכרם" במשכן הכנסת. השנה יעמוד האירוע בסימן "תמונות של תקווה"

שרים לזכרם החל מהשעה 21:15

האירוע מתקיים בטרקלין שאגאל במשכן הכנסת זו השנה ה-16, במסגרתו מקריאים ראשי המדינה ובני משפחות שכולות שירים ונושאים דברים לזכרם של החללים. באירוע משתתפים נשיא המדינה, יו"ר הכנסת, ראש הממשלה ונשיא בית המשפט העליון, והארבעה הצטלמו יחד בתחילת הטקס.

ארבעת ראשי השלטון בישראל צילום: יונתן זינדל/פלאש90

יש לציין כי השנה, בשל המצב, האירוע הוקלט מראש, בדומה לעצרת הממלכתית לפתיחת אירועי יום השואה. לכן ראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח להשתתף בו בניגוד לטקס בכותל שהיה בשידור חי, ולכן נתניהו נעדר ממנו.

בין השירים הוקרנו סרטונים ובהם קטעי ראיונות של בני משפחות נופלים מספרים על דמותם.